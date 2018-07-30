Силовики обвинили в государственной измене еще одного российского ученого
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении еще одного ученого. По ходатайству следствия Лефортовский суд Москвы арестовал доктора технических наук из Новочеркасска
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении еще одного ученого. По ходатайству следствия Лефортовский суд Москвы арестовал доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирёва.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев сообщил, что ученого подозревают в госизмене. Суд арестовал его, несмотря на имеющиеся у обвиняемого проблемы со здоровьем. «У него стент в сердце, он практически не видит, и если не лечить, то ученый ослепнет», - сообщил правозащитник, слова которого приводит ТАСС.
Подробности дела ученого Темирёва не сообщаются, поскольку оно имеет гриф «секретно».
Ученого арестовали 19 июля, в Общественной наблюдательной комиссии об этом узнали только сейчас. «Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли», - отметил Еникеев.
64-летний Алексей Темирёв является руководителем Малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учредителем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы».
Ранее правоохранительные органы обвинили в государственной измене кандидата технических наук ЦНИИмаш (подконтрольный Роскосмосу) Виктора Кудрявцева. Его обвиняют в передаче секретных разработок иностранцам.