Языком чесать – не в бою побывать
В начале июля этого года несуществующая организация «Общероссийское офицерское собрание» потребовала от правительства РФ легализовать частные военные компании и статус людей, которые в них служат
«Горы» нет – а эхо расползлось
Данную новость, подобно сорокам, подхватили и разнесли по белу свету многие СМИ, но в основном либеральные, вызвав немалый ажиотаж и яростное обсуждение темы в Сети. При этом мало кто из спорщиков задумался над тем, что за организация и что за люди в ней выступили инициаторами требования легализовать ЧВК?
В списках юрлиц «Общероссийское офицерское собрание» не найти – можно даже не терять времени на поиск. Не зарегистрировано «собрание» ни как фонд, ни как АНО, ни как-то еще. Нет его, не существует в природе. А люди, представляющие его и заявляющие громкое требование к правительству, есть.
При том «собрания» как такового не существует, нет у него ни сайта, ни актуальных контактов, ни соцстраничек, зато есть информация о том, что реальные люди из несуществующей организации, под ее вывеской, заседают под крылом некой «Партии дела», о которой, думаю, даже многие начитанные люди мало что знают.
Правда, связь между малоизвестной партией и несуществующей, но каким-то образом функционирующей организацией, проследить несложно. Членом Генерального совета партии является бывший генерал Леонид Ивашов. Он же – один из «подписантов» требования к правительству о легализации ЧВК от лица «Общероссийского офицерского собрания». Так что, последние – это вроде как некое ответвление партии, действующее как бы самостоятельно от нее. Мол, что не могут сказать вслух политики – могут позволить себе бывшие боевые офицеры.
«Несвятая троица»
Правда, какой из Ивашова боевой офицер, мы уже как-то рассказывали. «Валютно-паркетный» генерал большую часть службы «провоевал» в высоких кабинетах Минобороны, а позже, в начале нулевых попав под антикоррупционные чистки нового министра обороны Сергея Иванова, удачно «соскочил», отделавшись лишь увольнением, а не тюрьмой за «особо крупные».
После увольнения в запас, «кабинетный генерал» пытался стать политическим деятелем, но особых лавров не пожал. Кидаясь из крайности в крайность, одно время даже симпатизировал радикальной черносотенной идеологии. Под ее влиянием еще недавно советский офицер открыто называл президента и правительство своими врагами, и даже предлагал вариант консервативной революции в стране.
Понятное дело, помахав в одиночестве «шашкой» и ничего с этой темы не выжав, Ивашов с тех пор подрядился ходить в гости по редакциям СМИ, где в качестве «военного эксперта» кроет по чем зря матушку-Россию – страну, взрастившую его.
Вторую подпись в заявлении к правительству приписывали некоему полковнику Владимиру Петрову, председателю оргкомитета международной общественной организации с громком и патриотичным названием «Честь и Родина». Об этом человечке тоже ничего положительного отметить нельзя. Он так же, как и Ивашов, любит заглянуть на «огонек» в какое-нибудь СМИ, и что-нибудь прокомментировать или даже, чем черт не шутит, проанализировать. И надо думать, делает это он не от избытка «патриотизма» – а ради хлеба насущного.
Правда, что вот интересно – сам господин Петров, прослышав о заявлении «Общероссийского офицерского собрания», заявил в СМИ, что первый раз об этом слышит – не говоря уже о том, что он-де ничего такого не подписывал.
Что это – продуманный бывший «полкан» решил в последний момент спрыгнуть с темы или за него действительно подписались его коллеги по «собранию», пока не известно. Но однозначно мутной воде, в которое это «собрание» бултыхается, все это чистоты не добавляет.
Последний из числа «нижеподписавшихся» – Евгений Шабаев, о котором тоже говорить можно много, но чаще всего в тонах уменьшительных. Тем более, человек этот, как настоящий «спецагент» биографию свою истинную особо не светит, предлагая всем считать его просто атаманом хуторского казачьего общества «Ховрино», которому в молодые годы даже пришлось побывать в «горячей точке» в Чечне, и получить там «героическое» ранение в результате атаки бандитов.
А еще Шабаев делает намеки, что имеет самое непосредственно отношение к событиям на Донбассе. Но какое отношение и, главное, с чьей стороны, сей «почетный муж» не признается. Неразгаданная тайна – самое лучшее средство вызвать интерес к своей, в общем-то, довольно серой персоне.
Из того немногого, что еще известно про атамана, это то, что он одно время мыкался без дела, не зная, куда приложить свою активную жизненную позицию и даже как-то сам себя записывал в политтехнологи. Поняв, что эта не та дорожка, где всегда заработаешь на хлеб с маслом, выбрал самую беспроигрышную позицию – подобно генералу Ивашову заделался общественником.
Военную форму носить – еще не значит уметь воевать
И Ивашов, и Шабаев, представляющие некое «Всероссийское офицерское собрание», как мы уже отметили, любят появляться в СМИ. Так, например, «патриот» Ивашов поучаствовал в съемках недавнего «расследования» «Дождя» про ЧВК. Об этой истории наша газета не так давно рассказывала.
До этого Шабаев рассказывал в одном издании, признанных Минюстом РФ иностранным агентом, и базирующемуся в Праге, байки про инцидент в сирийском Дейр-эз-Зоре – причем, не приведя к своим комментариям ни единого факта. И вот теперь он дал по подписанному им заявлению развернутый комментарий – «Радио Свобода».
Здесь он упрекнул российских добровольцев, воюющих с террористами в Сирии, что они не платят налоги, а значит пользы России от них никакой. То, что бойцы ЧВК сражаются с терроризмом на дальних рубежах, атаман, причисляющий себя к офицерам, почему-то в расчет не берет. Одновременно, обвиняя фактически добровольцев в неуплате налогов и нелюбви к Родине, атаман тут же принимается их как бы и защищать непонятно от чьего произвола. По его словам, в организацию (ту самую, которой не существует в природе), поступают жалобы от участников боевых действий.
Как утверждает сам Шабаев, опять же, в комментарии на «Радио Свобода», в его организацию обращаются десятки ветеранов боевых действий и их семей, хотя таких, якобы брошенных на произвол судьбы государством, могут быть тысячи.
Каким образом эти мифические «тысячи» смогли обратиться в так называемое офицерское собрание, неизвестно. С учетом того, что у этой несуществующей организации нет ни сайта, ни телефонов, ни даже групп в социальных сетях, словам Шабаева верится с трудом.
О заявлении этой «троицы» и вообще о ситуации вокруг «офицерского сообщества», наглядно высказался настоящий боевой генерал Андрей Трошев, ныне глава «Лиги ветеранов войн и локальных конфликтов». Причем, высказался без всяких там обиняков, чисто по-мужски, с использованием могучего русского языка во всей его сочной и не всегда литературной красоте: «Я уже ***(устал) отвечать на эти ***(дурацкие) вопросы. Я не знаю, о каких десятках обращений говорит этот *** (человек), по моей информации никто из добровольцев туда не обращался. Они Родину едут защищать, а не за льготами и красивой формой. Кто хочет статусов – пусть *** (идет) служить на штабную должность. А отдельно по Шабаеву и *** СМИ скажу – хватит лизать жопу Америке!».
Вся эта история служит хорошим примером того, как на пустом месте с подачи прозападных кураторов и через прозападные же издания можно развернуть массовую информационную истерию, банально направленную на дискредитацию России. В таком случае становится понятно, зачем этим занимается сборище ненастоящих офицеров, скрывающихся под патриотической вывеской и выдающих себя за псевдо-экспертов в военной области и которым, по сути, абсолютно все равно, какой статус имеют добровольцы, воющие в Сирии. Просто в этот раз было заплачено за такую тему. В следующий раз будет другая.
Поэтому хочется дать коллегам дружеский совет – все-таки быть немного разборчивей в выборе экспертов к своим материалам. Люди, которые за деньги готовы и Луну Марсом назвать, а поле боя видевшие разве что в бумажных отчетах, не в праве рассуждать на военную тематику. И фактически своими комментариями подставляют журналистскую братию. Ведь говорить, по итогу, будут вспоминая не «экспертов», а тех, кто писал и показывал с их помощью. Лучше от таких «советчиков» держаться подальше – дешевле будет. Да еще в такой не простой теме, как с частными военными компаниями…