В Москве около администрации президента собрались сотни обманутых дольщиков
Граждане стоят в очереди, чтобы подать в приемную президента заявления об исполнении обязательств властей по завершению строительства их жилья
В Москве около здания администрации президента РФ собрались сотни обманутых дольщиков компании Urban Group. Граждане стоят в очереди, чтобы подать в приемную президента заявления об исполнении обязательств властей по завершению строительства их жилья.
Акцию около здания администрации президента устроили дольщики жилых комплексов «Солнечная система» (их было большинство), ЖК Митино О2, ЖК Опалиха О3, ЖК «Лайково» и ЖК «Лесобережный», сообщает Znak.com.
Urban Group являлась крупнейшей строительной компанией в Московской области. В конце мая текущего года компания сообщила о приостановке своей деятельности. Пострадавшими числятся около 20 тысяч дольщиков.
На достройку проблемных объектов компании Urban Group необходимо около 70,9 млрд рублей.