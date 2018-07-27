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27 июля 12:51

В Псковской области районные депутаты единогласно проголосовали против пенсионного маневра

​Депутаты Дедовичского районного собрания единогласно проголосовали против повышения пенсионного возраста. Народные избранники голосовали по совести, а не партийной принадлежности

Фото: СеверПост

В Псковской области депутаты Дедовичского районного собрания единогласно проголосовали против повышения пенсионного возраста.

Обсуждение правительственной пенсионной реформы проводилось по инициативе депутатов от КПРФ Валентины Гей. «Призвала всех голосовать по совести, а не по партийной принадлежности, потому что мы все люди, и за нами стоят избиратели. Демография в нашем районе хуже некуда, смертность в четыре раза превышает рождаемость, район вымирает, о каком повышении пенсионного возраста может идти речь?», - заявила депутат, слова которой приводит «МБХ медиа».

В итоге отрицательный отзыв коммунистки на пенсионную реформу поддержали все 15 депутатов. Из них только четверо являются представителями оппозиционный сил.

Дедовичские депутаты также собираются направить в Госдуму обращение с просьбой «не принимать скоропалительных решений». Госдума уже проголосовала за повышение пенсионного возраста в первом чтении.

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