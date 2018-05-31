В омской школе учащихся обязали оплачивать еду в столовой кредитными картами «Авангарда»
Учеников омской школы заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард». Карты должны были оформить родители школьников. При этом в документе были прописаны не все условия контракта. Если на карте не было денег, то банк взимал 36% годовых от суммы перерасхода
Руководство одной из общеобразовательных школ Омска заподозрили в незаконном навязывании родителям учащихся кредитных договоров. Сейчас в ситуации разбирается региональная прокуратура.
Учеников школы №8 заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард». Карты должны были оформить родители школьников. При этом в документе были прописаны не все условия контракта.
По данным омской прокуратуры, обязательную оплату питания картой банка «Авангард» ввели 1 апреля 2018 года. По условиям договора, если на карте не было денег, то банк взимал 36% годовых от суммы перерасхода со второго дня пользования.
До того, как историей с кредитами на школьное питание занялась прокуратура, такие договора с банком успели заключить 60% родителей. Школьники без кредиток были вынуждены приносить еду с собой.
Директору школы №8 вынесено представление о нарушении статьи 421 Гражданского кодекса России, которая не допускает принуждения к заключению договора.