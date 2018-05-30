Уральский депутат рассказал о «нагрузке на государство» из-за людей с инвалидностью
Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев в интервью региональному изданию посетовал на том, что россияне со слабым здоровьем и инвалидностью доставляют «много хлопот государству»
Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев в интервью региональному изданию посетовал на том, что россияне со слабым здоровьем и инвалидностью доставляют «много хлопот государству». Работать такие граждане не могут, но государство при этом вынуждено тратить на них деньги.
Парламентарий «прошелся» по гражданам, перенесшим инсульт, и недоношенным детям. С одной стороны уровень современной медицины позволяет спасать и выхаживать слабых здоровьем граждан, а с другой стороны такие граждане является нагрузкой для государства.
«Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела. Но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные», - заявил депутат в интервью «Уралинформбюро».
Журналист поинтересовался у Косарева, означают ли его слова, что нужно прекратить помогать таким младенцам, на что он ответил, что во всем должна быть мера.
Николай Косарев также привел в пример «вытаскивание в большом количестве инсультников», которые выживают, но становятся инвалидами. По его данным, только Свердловская область «ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находиться на иждивении государства».
«Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо», - добавил депутат.
Г-н Косарев заявил, что нужно воспитать у россиян чувство ответственности за собственное здоровье, чтобы в будущем «не доставлять хлопот государству». Например, сам народный избранник регулярно ходит в баню, есть экологически чистые продукты и отдыхает на природе.
Позднее в интервью «МК-Урал» Николай Косарев заявил, что его слова были вырваны из контекста. «Я говорил о том, что обязанность следить за здоровьем лежит на самом человеке. Получается, что человек доводит свой организм до инсульта, а затем попадает в бюджетные больницы. То же самое и с беременными женщинами, которые безответственно подходят к своему здоровью и здоровью ребенка, а затем не могут нормально родить», - пояснил депутат.