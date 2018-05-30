Почти половина россиян проведет летний отпуск дома из-за нехватки денег
Из тех, кто решил остаться летом дома, 44% делают это из-за отсутствия денег на отдых. Еще 18% респондентов отказались от поездок из-за «семейных дел». 15% сообщили о необходимости работать и об отсутствии отпуска
Почти половина российских граждан проведет летний отпуск дома. Выезжать куда-либо на отдых не планируют этим летом 45%, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Из тех, кто решил остаться летом дома, 44% делают это из-за отсутствия денег на отдых. Еще 18% респондентов отказались от поездок из-за «семейных дел». 15% сообщили о необходимости работать и об отсутствии отпуска. Еще 12% респондентов объяснили отказ от поездок состоянием здоровья или возрастом, сообщает «Интерфакс».
Треть опрошенных планирует провести отпуск на даче.
Дома отпуска проводят чаще всего жители малых городов (49%) и сел (55%), респонденты с плохим материальным положением (53%), а дачу выбирают преимущественно люди старшего возраста (42%).
Социологи также выяснили, что в среднем россияне готовы потратить на летний отдых 44,2 тысячи рублей на человека, что на 11% больше, чем в прошлом году.