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30 мая 00:10

Почти половина россиян проведет летний отпуск дома из-за нехватки денег

Из тех, кто решил остаться летом дома, 44% делают это из-за отсутствия денег на отдых. Еще 18% респондентов отказались от поездок из-за «семейных дел». 15% сообщили о необходимости работать и об отсутствии отпуска

Фото: dachasadsvoimirukami.ru

Почти половина российских граждан проведет летний отпуск дома. Выезжать куда-либо на отдых не планируют этим летом 45%, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Из тех, кто решил остаться летом дома, 44% делают это из-за отсутствия денег на отдых. Еще 18% респондентов отказались от поездок из-за «семейных дел». 15% сообщили о необходимости работать и об отсутствии отпуска. Еще 12% респондентов объяснили отказ от поездок состоянием здоровья или возрастом, сообщает «Интерфакс».

Треть опрошенных планирует провести отпуск на даче.

Дома отпуска проводят чаще всего жители малых городов (49%) и сел (55%), респонденты с плохим материальным положением (53%), а дачу выбирают преимущественно люди старшего возраста (42%).

Социологи также выяснили, что в среднем россияне готовы потратить на летний отдых 44,2 тысячи рублей на человека, что на 11% больше, чем в прошлом году.

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