Продолжительность жизни и красивые девушки
– Чего загрустил? – спросил меня мой товарищ. – О чем думаешь?
– О смерти.
– Ого! Это серьезно. А чего так вдруг?
– Один мой хороший знакомый умер, фоторепортер. Наш ровесник.
– Увы, не знаешь, кто следующий.
– Ну, а ты о чем думаешь?
– Я? – о новом правительстве.
– Тебе легче, – сказал я. – Ну и чего ты надумал, расскажи… Хоть развлечешь меня малость.
Он начал что-то говорить, а я продолжал думать об умершем, вспоминал, какой он был заводной, неуемный, всегда чего-то доставал, пробивал – и вот…
– Что же все-таки делать нам с этой заразой костлявой? – произнес я несколько патетически.
–Ты вообще слушаешь, о чем я говорю? – недовольно буркнул он. – Я ему о правительстве, а он всё о смерти. Хотя, погоди, им же, то бишь нашим правителям новым, поручено резко увеличить продолжительность жизни… Так что у нас с тобой есть шанс еще погулять на этом свете. Не отчаивайся!
– Здорово! – сказал я. – Ты меня прямо обнадежил.
– Ну и ты тоже не плошай: тренируй тело, налегай на овощи, фрукты, проверяй ПСА, а главное отметай от себя всякую муру…
В кафе вошли две хорошенькие девушки. Одна было вообще супер, смугленькая, тонкая, с накрашенными не по-будничному губами. Села как раз напротив меня.
Я, естественно, начал на нее пялиться. Мне уже было не до умершего фотографа, не до смерти, и тем более не до правительства. Ну а когда она тоже пару раз стрельнула в меня глазками, я и вовсе воодушевился. Какие уж тут мрачные мысли после такого!?
Приятель, завидев мое оживление, развернулся: – А, ну все ясно… Вот тебе и отличное средство для продления жизни, поможет лучше любого правительства… Забудешь обо всем на свете, включая нашу скорбную перспективу, денег только побольше припасай…
– Действительно, лучшее средство, – весело согласился. – Господи, что бы я без них делал?! – Теперь я уже был почти счастлив.