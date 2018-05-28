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Раз Собянин, два Собянин ... будет денежка
Авторская колонка
28 мая 16:35
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Продолжительность жизни и красивые девушки

– Чего загрустил? – спросил меня мой товарищ. – О чем думаешь?

– О смерти.

– Ого! Это серьезно. А чего так вдруг?

– Один мой хороший знакомый умер, фоторепортер. Наш ровесник.

– Увы, не знаешь, кто следующий.

– Ну, а ты о чем думаешь?

– Я? – о новом правительстве.

– Тебе легче, – сказал я. – Ну и чего ты надумал, расскажи… Хоть развлечешь меня малость.

Он начал что-то говорить, а я продолжал думать об умершем, вспоминал, какой он был заводной, неуемный, всегда чего-то доставал, пробивал – и вот…

– Что же все-таки делать нам с этой заразой костлявой? – произнес я несколько патетически.

–Ты вообще слушаешь, о чем я говорю? – недовольно буркнул он. – Я ему о правительстве, а он всё о смерти. Хотя, погоди, им же, то бишь нашим правителям новым, поручено резко увеличить продолжительность жизни… Так что у нас с тобой есть шанс  еще погулять на этом свете. Не отчаивайся!

– Здорово! – сказал я. – Ты меня прямо обнадежил.

– Ну и ты тоже не плошай: тренируй тело, налегай на овощи, фрукты, проверяй ПСА, а главное отметай от себя всякую муру…

В кафе вошли две хорошенькие девушки. Одна было вообще супер, смугленькая, тонкая, с накрашенными не по-будничному губами. Села как раз напротив меня.

Я, естественно, начал на нее пялиться. Мне уже было не до умершего фотографа, не до смерти, и тем более не до правительства. Ну а когда она тоже пару раз стрельнула в меня глазками, я и вовсе воодушевился. Какие уж тут мрачные мысли после такого!?

Приятель, завидев мое оживление, развернулся: – А, ну все ясно… Вот тебе и отличное средство для продления жизни, поможет лучше любого правительства… Забудешь обо всем на свете, включая нашу скорбную перспективу, денег только побольше припасай…

– Действительно, лучшее средство, – весело согласился. – Господи, что бы я без них делал?! – Теперь я уже был почти счастлив.

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