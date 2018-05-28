Глава СКР перепутал Instagram с Telegram и предложил закрыть социальную сеть
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрыть социальную сеть Instagram из-за того, что с ее помощью якобы террористы организовали взрыв в петербургском метро весной 2017 года
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрыть социальную сеть Instagram из-за того, что с ее помощью якобы террористы организовали взрыв в петербургском метро весной 2017 года. На самом же деле следствие установило, что террористы координировали свои действия через мессенджер Telegram.
Выступая на съезде уполномоченных по правам детей, глава СКР рассказал о том, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», - заявил Александр Бастрыкин, слова которого приводит РБК.
Глава СКР также посетовал на то, что Instagram «подает в суд на государство».
В своем выступлении Александр Бастрыкин перепутал соцсеть Instagram с мессенджером Telegram. По данным спецслужб, именно через этот мессенджер координировали свои действия организаторы и исполнители теракта в петербургском метро.
Кроме того, именно Telegram обжаловал в Европейском суде по правам человека решение российских судов о штрафе в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифрования переписки пользователей.
Позднее Следственный комитет (СК) опубликовал официальный отчет с выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина, в котором уже были устранены допущенные им неточности. В частности, соцсеть Instagram в отчете заменили на мессенджер Telegram.