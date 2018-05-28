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28 мая 09:11

Глава Минздрава рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни

Для этого необходим комплекс мер, в который входят профилактика и формирование здорового образа жизни, диспансеризация и повышение качества и доступности медицинской помощи

Фото: strogino.mos.ru

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, как увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет. Для этого необходим комплекс мер, в который входят профилактика и формирование здорового образа жизни, диспансеризация и повышение качества и доступности медицинской помощи.

«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни», - рассказала министр в интервью «Известиям».

Говоря о качестве и доступности медпомощи, Вероника Скворцова отметила, что существуют несколько основных причин смертности. В основном это сосудистые заболевания и онкология, на которые в России приходится 48 и 15 процентов всех смертей соответственно.

«Во всем мире количество онкологических заболеваний увеличивается с учетом роста продолжительности жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин. В том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас мы можем спасти таких пациентов», - рассказала министр.

Минздрав разрабатывает комплекс мер по увеличению продолжительности жизни россиян по поручению президента Владимира Путина. Такую задачу глава государства поставил во время оглашения послания Федеральному Собранию.

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