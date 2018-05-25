Собянин и строительные олигархи
Вчера жители и депутаты района Тропарево-Никулино вышли на улицу протестовать. Их можно понять — городские власти просто издеваются над людьми.
Район перенаселен. За последние годы здесь построено 35 жилых домов, и ни одного нового детского сада. Ни одного детского сада для новых 44 тысяч жителей! И вот на улице Никулинской, где должны были наконец появиться два новых детсада, столичные власти в итоге согласовали строительство новых многоэтажных домов. Просто вопиющая наглость.
Собянин едва ли не в каждом выступлении рассказывает о социальных приоритетах московского правительства. Но что мы видим в реальности? Вместо развития социальной инфраструктуры, чиновники защищают интересы крупных застройщиков в ущерб москвичей. Причем делают демонстративно.
Мы с этим не согласны. Поэтому вчера я приехал в Тропарево-Никулино и выступил на митинге в поддержку требований жителей и местных депутатов. Наша общая цель - развитие Москвы в интересах её жителей, создание города, удобного для жизни. А «Единой России» во главе с мэром на жителей плевать: они обслуживают строительных олигархов, просто извлекая коммерческую прибыль.
Источник - www.facebook.com/yashin.ilya