В Госдуме предложили обязать велосипедистов платить налоги и сдавать экзамен в ГИБДД
Депутат Госдумы «Единой России» Виталий Милонов предложил на законодательном уровне ввести ряд обязанностей для велолюбителей. Он считает, что для велосипедистов нужно ввести налоги, регистрацию и экзамены на знание ПДД
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил на законодательном уровне ввести ряд обязанностей для велолюбителей. Народный избранник считает, что для велосипедистов нужно ввести налоги, регистрацию и экзамены на знание правил дорожного движения. Еще одно предложение депутата касается запрета прокладки велодорожек за счет дорог общего пользования.
«Мы говорим, в первую очередь, о крупных городах - велолюбители часто устраивают митинги и что-то себе требуют, но никто из них совершенно не говорит о том, что готов на себя взять хоть какие-то обязанности. Заплатите хотя бы раз сбор за регистрацию, пройдите тест на знание ПДД - и катайтесь безопасно. Эти предложения, в первую очередь, направлены на ваше благо», - заявил Виталий Милонов, слова которого приводит РИА Новости.
По словам единоросса, сейчас в нашей стране вся инфраструктура для велосипедистов строится за счет налогов и сборов автомобилистов. Последние платят транспортный налог и за парковку, а на эти средства появляются в том числе и велодорожки.
Кроме того, сейчас сложилась практика, когда велосипедные дорожки выкраиваются из автомобильных дорог. «И так не очень широкие дороги в наших городах сужаются под сомнительные нужды десятка-другого велолюбителей», - возмутился депутат.