Ты тушил – тебе и сидеть
Против пожарного из Кемерово Сергея Генина, который был руководителем при тушении огня в «Зимней вишне», не только возбудили уголовное дело, но и взяли под стражу. Неужели командир пожарного звена ответит за трагедию в «Зимней вишне» вместо ее подлинных виновников?
Из героев в злодеи?
Сергей Генин 22 года работает в пожарно-спасательной части № 2 – в Заводском районе Кемерово. Он служит командиром звена газодымозащитной службы в звании старшего лейтенанта. Для любой профессии – стаж сумасшедший и говорит об опыте.
25 марта, когда в ТЦ «Зимняя вишня» начался пожар, Генин был на суточном дежурстве, вместе с ним были командир одного из отделений Антон Бридов и пожарный Александр Малышенко. Вызов из ТЦ «Зимняя вишня» поступил в часть в 16:04 по местному времени. В видеоролике, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Кемеровской области, говорится, что звено из трех человек, возглавляемое Гениным, прибыло на место через семь минут, тут же «включилось в аппараты и приступило к работе». Пожарный автомобиль им пришлось оставить на проспекте Ленина – неподалеку от торгового центра, поскольку на парковке «Зимней вишни» встать было невозможно – там находилось большое количество машин.
В том же видеоролике говорится, что пожарные не теряли ни секунды. Команда зашли в торговый центр с западного входа и по первому этажу побежали на восточную сторону, с угла зашли по эвакуационному выходу и продвигались вверх на четвертый этаж. По словам Бридова, видимость была нулевой, задымление – сильным, и уже на первых этажах «чувствовалась сильная температура». Эвакуационная лестница, по его словам, оказалась сильно захламлена. К четвертому этажу пожарные пробирались ползком.
Уже со слов Генина становится понятным, что пожарные сквозь дым обнаруживали двери и пытались их открыть, чтобы дать возможность заблокированным людям покинуть помещения. Но все было заперто.
После этого пожарные вернулись на исходную точку и по другой лестнице и дальше пошли на четвертый этаж. Там из-за слишком высокой температуры пробираться на четвертый этаж пришлось тоже ползком.
Из отчета можно понять, что в тот день тройка дымозащитников включалась в работу пять раз, они работали на пожаре непрерывно более восьми часов. Супруга Генина Галина рассказала, что муж и его подчиненные сделали все, что было в их силах.
Тем не менее, 11 апреля на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о том, что против Генина возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)».
По версии следствия, Генин и еще двое пожарных вошли в здание «Зимней вишни» вместе с Александром Ананьевым – очевидцем возникновения пожара, отцом троих дочерей, которые на тот момент были в зале кинотеатра на четвертом этаже. Ананьев сообщил пожарным, что на четвертом этаже находится много людей, большая часть из которых маленькие дети, и указал им на находящуюся прямо поблизости лестницу наверх, как кратчайший путь в кинозал.
Следствие считает, что Генин «проигнорировал» эти сведения и не сверил данные с имеющимися у него планами-схемами, «направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра».
По версии СК, пожарные обнаружив запертую дверь на четвертом этаже, были вынуждены вернуться обратно к той лестнице, которую изначально показывал им Ананьев. «В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», – говорится в сообщении СК. В ведомстве считают, что в «результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов» погибли не менее 37 человек.
Вечером 11 апреля в пресс-службе МЧС заявили, что Генин «действовал по уставу». «Возбуждение уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Следствие не закончено», – заявили в МЧС.
Почему следователи обратили внимание на Генина? Одна из причин – родственники погибших, которые обратились в прокуратуру с жалобой на то, что сотрудники МЧС бездействовали во время тушения пожара и «у них не было необходимого оборудования и навыков».
Один из потерпевших, Игорь Востриков рассказал, что считает решение СК о возбуждении уголовного дела против Генина справедливым. «Но я думаю, что проблема не столько в самом Генине, сколько в целом в структуре МЧС, – говорит Востриков. – Изначально пожарных на тушение прибыло очень мало – всего два расчета, у них в руках были какие-то дырявые шланги, они суетились, не знали, что делать. Понятно, что в этом виноваты не они сами, а их руководители. Мы будем добиваться, чтобы сняли с должностей и их тоже».
Елена Тесленко, которая потеряла в пожаре мужа и 8-летнюю дочь, тоже сказала, что считает дело против Генина справедливым. По словам женщины, у нее было ощущение, что пожарные сами не знали, что делать – «слонялись вокруг то туда, то сюда, и было такое ощущение, что они вообще бездействуют».
В общем-то, эмоции людей, потерявших на пожаре своих близких, детей – понять можно. Но почему следствие пошло на поводу у эмоций, а не у фактов? Или не пошло – так изначально и планировалось? А общественное мнение лишь подыграло следствию в изобличении «злодеев»?
Громкие заявления о том, что уже восемь главных подозреваемых сидят в СИЗО, и что чуть ли не самый виноватый в массовой гибели людей – пожарник Генин, даже как-то выбили на второй план новость о том, что, оказывается, собственник сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» (гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова) знал о проблемах с системой противопожарной безопасности не менее двух лет, но не предпринял никаких действий, чтобы устранить нарушение.
На решение проблемы с неисправной противопожарной системой необходимо было выделить 7 млн рублей, однако собственник торгового центра решил эти деньги сэкономить.
Сам же Генин оптимизма не теряет. Недавно он написал письмо из СИЗО семье, коллегам и всем, кто его поддерживает, в котором рассказывает о том, как тяжело было поначалу – когда именно его обвинили в гибели десятков людей. «Мы делали все, что смогли и больше!», – пишет Генин. Тем не менее, решением суда в следственном изоляторе спасатель пробудет до 11 июня.
Как один мужик за двух генералов ответил
За арестованного Генина вступилось МЧС в лице его тогда еще министра Пучкова, который высказал на этот счет свое мнение, отметив, что «Ганин строго соблюдал устав», а пожарные «сделали все, что могли».
«Каждый из них шел в бой, в огонь, в условиях нулевой видимости, задымления, высокой температуры, рискуя жизнью и здоровьем, чтобы спасти людей», – такие слова сказал в поддержку пожарного Генина глава ведомства.
При этом обвинения в адрес самого МЧС в непрофессионализме его сотрудников, недокомлекте и изношенном оборудовании, которые мелькали в различных СМИ, Пучков назвал «бредом».
Хотя, например, в Кремле заявили, что все имеющиеся в МЧС проблемы известны президенту. «Что касается материалов, в том числе и авторских, о положении дел в МЧС, они не во всем сходятся с той информацией, которая приходит по линии ведомства. То, что есть определенные проблемы, никто не скрывает», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Понятно, что на фоне большой трагедии в Кемерово министр МЧС не хотел выносить сор из избы и показывать всему миру явную неэффективность и своего ведомства, и своей работы в министерстве лично. Но он хотя бы публично вступился за пожарного Генина, из которого нынче делают главного злодея.
А вот глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов на совещаниях продолжал рапортовать врио губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о снижении числа пожаров и количестве жертв, и не стеснялся давать рекомендации общего толка о том, как можно еще улучшить ситуацию. Но если об отжиге травы была зачитана целая речь, то о том, почему произошла трагедия в «Зимней вишне» ни слова. Ни слова и в защиту лично Генина.
Может, потому, что у самого «рыльце в пушку»? Откуда-то же взялись все эти дорогие внедорожники, громадные дома при, в общем-то, не самой большой зарплате? Он получает порядка 1,7 млн. руб. в год – но при этом должность у него архиважная. Курируя пожарные проверки в организациях региона, он может одним росчерком пера разрешить или обрушить любой бизнес.
Не за то ли, чтобы ничего не обрушал, простой генерал имеет на личном балансе поместье с двумя коттеджами в элитном поселке, дачу с двумя домами и шесть квартир, которые обнаружились у него в недавних обысках? Недвижимость плюс внедорожник общей стоимостью в 25 млн. руб. при месячной зарплате в 140 тыс. руб., как минимум, должна вызывать вопросы у силовиков.
Однако, обыски прошли, первая волна эмоций после трагедии в «Зимней вишне» схлынули – про Мамонтова вроде как и забыли. Зачем – если среди подозреваемых от МЧС уже есть представитель по фамилии Генин?
А если без эмоций?
Многие эксперты были удивлены, его арестом, назвав действия СКР «вызванными эмоциями», ссылаясь на то, что о правильности действий спасателей можно судить лишь на основании еще не проведенной пожарно-тактической экспертизы.
Специалист в области расследования причин пожаров, профессор кафедры надзорной деятельности Академии МЧС Сергей Назаров считает действия СКР «сугубо эмоциональными». Ему до конца не понятны формулировки обвинения. «Он не послушал женщину и не пошел, куда она сказала. А собственно, почему он это должен был делать? И о каких планах-схемах речь? Там был ад, а в нем трое пожарных. Даже если бы они добрались до этих 37 человек вовремя, то далеко не факт, что смогли бы их спасти. У них не могло быть с собой 37 масок или спаскомплектов», – объяснил эксперт.
17 апреля в московском пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная анализу трагедии, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тема для обсуждения была понятна заранее – почему за всех должен отвечать простой пожарный Генин? Только состав собравшихся в зале людей говорил о том, что здесь будут не просто сотрясать воздух на тему «как спасти Генина», но и приводить доводы и факты.
Среди собравшихся были руководство МЧС, Всероссийского добровольного пожарного общества, Совета ветеранов противопожарной службы. То есть, эксперт на эксперте. Что удивительно – опять люди из центральных или федеральных ведомств – и никого с места событий, ни одного представителя кемеровского МЧС.
«На нашей памяти не было пожаров с таким количеством жертв, – начал пресс-конференцию председатель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Владимир Кудрявцев, который рассказал о том, что в таком технически сложном пожаре нельзя вешать все на человека, первым вошедшего в огонь. Здесь еще разбираться и разбираться и все может быть намного глубже.
Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев выдал такую информацию: «Специалисты нашего НИИ пожарной обороны сделали расчеты и выводы. Согласно им, через 5 минут и 4 секунды после возгорания в сухом бассейне в торговом центе «Зимняя вишня» все пути эвакуации из здания были блокированы продуктами термического разложения. Это токсичные газы с содержанием хлористого водорода».
Инспектор так же сказал, что если бы все выходы из здания были бы свободны, а система предупреждения сработала, то все посетители покинули бы торговый центр спустя 2 минуты 45 секунд.
Председатель совета ветеранов Государственной противопожарной службы Юрий Ненашев был пояснил: «Проведенный нашими специалистами анализ показывает, что Генин на момент прибытия мог спасти одного человека. Он его спас. А остальных он спасти не мог, – заявил Ненашев. – Я бы понимал, что нужно привлекать к уголовной ответственности того, кто отвернулся, струсил, не стал принимать меры. Но он действовал по уставу, а оказался социально опасным элементом, которого нужно изолировать от общества на глазах всей страны».
Врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко, опроверг слухи о том, что пожарные прибыли на место событий через полчаса после возгорания, пояснив, что первый расчет прибыл на пожар спустя уже 7 минут. А те машины, что подъезжали позже, были дополнительными. И именно их сняли на видео и запустил в сети «доброжелатели», давая комментарии, что пожарные начали неспешно подъезжать, когда огонь в ТЦ уже вовсю бушевал.
Другими словами, будь ты хоть трижды профессиональный пожарный – но если здание представляет из себя ловушку, ты можешь лишь наблюдать за тем, как люди горят заживо. Но разве за это должен отвечать именно простой пожарник?
И ведь это не первая подобная трагедия – почему же это никого ничему не учит? Горела «Хромая лошадь» в Перми, горел ТЦ «Армада» в Оренбурге – и там, и там, люди погибли. Где реакция – кроме той, чтобы по всей стране наскоком проверить торговые центры, чтобы через полгода об этом забыть? Обо всем этом говорили специалисты на перс-конференции.
«Совершенно ясно, что пробуксовывает государственная система борьбы с пожарами, – дополнил коллег экс-руководитель Московского института пожарной безопасности МВД РФ Евгений Кирюханцев. – Вот почему сейчас здесь собирается МЧС, а где другие ведомства? Кто-то выпускает игрушки, которые горят и обладают дымообразующей способностью. Кто-то выпускает нормы проектирования, которые дают сбои, кто-то принимает в эксплуатацию объекты. Но почему-то все это остается за рамками вопроса. И это сильно настораживает».
Конечно, что-то пытался прояснить для себя Следственный комитет, куда вызывался на допрос кемеровский прокурор, как представитель надзирающего ведомства.
Прокурор вокруг да около не ходил, а ответил просто – сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» не был включен в план проверок надзорных органов по указанию вышестоящего руководства.
Прокурор знал, что его не дадут в обиду. И реакция последовала мгновенно. Генпрокурор Юрий Чайка тут же высказался за возврат прокуратуре контроля за Следственным комитетом – наверное, чтоб не смели задавать его сотрудникам разные каверзные вопросы.
При этом у Чайки есть мощные сторонники – сенатор Валентина Матвиенко поддержала прокуратуру в ее противостоянии с СК, и даже сказала, что Совфед выступит инициатором такого законопроекта и согласует его с соответствующими ведомствами.
Ну, а пока ведомства пытаются переложить ответственность со своих плеч на чужие, Генин сидит и пишет письма на свободу. Пока сидит в СИЗО – как бы временно. Но если его уголовное дело дойдет до суда в нынешнем виде, пожарнику светит до семи лет лишения свободы.
Что есть сегодняшняя спасательная служба?
В общем, пока выходит так – простые пожарные теперь виноваты в том, что уже бывший министр Пучков в результате своих реформ, фактически обескровил противопожарную службу, сократив пожарные расчеты в пожарных и пожарно-спасательных частях на 60%, а пожарную инспекцию на 50%. А ведь любой военный человек скажет, что если в условиях боевых действий подразделение теряет более трети личного состава, то оно считается не способным выполнять возложенные на него задачи.
Даже если перебрать официальные сводки МЧС по пожарам, можно понять, сколько единиц техники и людей выезжает на место ЧП. Но это если речь идет о небольших пожарах. А на таких, как в Кемерово – это не просто 2-3-4 расчета. Это еще и штаб пожаротушения, который не работает на «передовой» – но штабных зачастую включают в сводки, чтобы создать видимость «объема». И вовсе не случайно на сайте ГУ МЧС по Кемеровскому краю, касательно информации по силам и средствам, работавшим на пожаре ТЦ «Зимняя вишня», уже не найти объективной информации, дабы не кинуть тень на некоторых из подлинных виновников этой трагедии. Так, в информации данной на 17.00 25 марта, говорится, что на месте пожара работают 16 единиц техники (Почему не пожарной техники? Это что, включая легковые оперативные и штабные автомобили?), но при этом не указывается количество работающего личного состава.
Следующая информация по этому пожару дается уже на 01.00 26 марта, в которой говорится о локализации пожара и о том, что группировка усилена до 300 человек (однако нет цифр, сколько из этих 300 человек имеют отношение непосредственно к МЧС), включая прибывших в регион бойцов центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, специалистов центра экстренной психологической помощи, а также членов оперативной группы, психологов и спасателей Сибирского РЦ МЧС России. И что самое интересное, даже с учетом прибывших из других регионов сил и средств, не указывается количество задействованной пожарной техники.
Выходит, что кто-то и явно по команде «сверху» намеренно скрывает эти цифры, чтобы мы не смогли элементарно вычислить даже приблизительную цифру, сколько пожарных в среднем выезжало на 1 единицу пожарной техники. Почему это делается? Потому, что если действительно начать выяснять причину неполных пожарных расчетов, то соответствующие приказы приведут вас к самой «верхушке» МЧС, к тем, кто активно руководил этим ведомством все последние годы и проводил в нем реформы.
Примерно та же картина и в инспекции государственного пожарного надзора, где каждому теперь приходится работать за двоих, а то и за троих. И это еще надо учесть, что в последние годы пожарную инспекцию лишили возможности участвовать в надзорных комиссиях по строительству новых объектов, как это было раньше, когда вопросы обеспечения пожарной безопасности, а также эффективного тушения пожаров и спасения людей включались уже на стадии проектирования. Нынче инспектор имеет право прийти только уже на официально открытый построенный объект и уже по факту бороться с теми нарушениями, которые туда были внесены и на стадии проектирования, и на стадии строительства и сдачи объекта. Да и то все проверки он должен заранее согласовать с прокуратурой и заблаговременно уведомить руководство объекта.
Ну а после объявленных для малого и среднего бизнеса «проверочных каникул», инспектор и это мог делать только не чаще чем раз в 3 года), а то и вообще как в данном случае – только через 3 года). И насколько известно, объект под названием «Зимняя вишня» так и не был официально сдан в эксплуатацию и передан для дальнейшего контроля в пожарный надзор.
Это раньше, начиная с момента проектирования, инспектор-нормативщик, который специализировался по новостройкам, вел на каждый объект наблюдательное дело, а после приемки объекта передавал его инспектору, ответственному за данную территорию. Вся информация о характеристике зданий, опасных веществах, пожарных водоисточниках, количестве персонала со всеми схемами передавалась в территориальную пожарную часть для разработки карточек и планов тушения пожаров, т.е. выезжая на пожар, пожарные брали этот документ и еще в дороге смотрели все необходимые схемы и таблицы, которые позволяли организовать эффективное тушение пожаров и спасение людей.
Поэтому без разбора полетов на самом верху предотвратить подобные трагедии в будущем нельзя. Есть «системные ошибки» последних лет, пробелы в законах о пожарной безопасности, зачастую попустительство малому и среднему бизнесу в вопросах пожарной безопасности и малоадекватные реформы в системе МЧС, приведшие к значительному снижению качества тушения пожаров и спасения людей и безопасности самих пожарных, а также к снижению реального уровня и количества проверок противопожарного состояния. Однако, сейчас мы видим, что за ошибки «генералов» отдуваться по-прежнему приходится младшему «комсоставу». Впрочем, как и всегда. А это значит, что новые трагедии неотвратимы.
Для их предотвращения и вообще для того, чтобы реанимировать само МЧС, нужен новый взгляд на проблему. И новые люди, которые эту проблему разглядят и начнут решать по ней, предупреждая трагедии, а не разбирая пост-фактум пожарища.
Возможно, МЧС такого человека получило. 18 мая главой ведомства стал Евгений Зиничев. «Назначение нового руководителя для любого министерства – некоторый стимул для того, чтобы переосмыслить все те недостатки и резервы, которые существовали» – прокомментировал это назначение руководитель Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев.
Кто-то скажет – он всего лишь в недавнем прошлом почти губернатор Калининградской области, а до этого и вовсе возглавлял региональную ФСБ. Какой из него спасатель? Так может спасательному ведомству и нужен прежде всего хороший чекист, чтобы расчистить свои собственные «авгиевы конюшни», а уж потом учиться спасать других?
Авансы новому главе МЧС выданы – забот у него выше крыше, дел будет невпроворот. Но вот воздастся ли ему потом по делам его – покажет время. Или отсутствие новых трагедий. А мы, конечно, будем пристально следить за деятельностью нового главного спасателя страны. Даст ли он повод вспомнить о нем в черных тонах или восклицательных выражениях, зависит от него. У начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина – арест до 11 июня. Продлят или не продлят? …