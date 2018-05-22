Компания «РЖД» будет составлять свои «черные списки» пассажиров
Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в «черные списки» пассажиров, нарушающих общественный порядок, предполагается вносить на год, а затем снимать ограничения
Компания «Российские железные дороги» не исключила создания своего «черного списка» пассажиров. Фигурантам списка будет отказано в перевозке.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил РИА Новости, что в «черные списки» пассажиров, нарушающих общественный порядок, предполагается вносить на год, а затем снимать ограничения.
Однако в случаях, если железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, компания не сможет отказать пассажиру.
Когда появятся списки пассажиров-дебоширов, не сообщается. «Пока нет точных сроков. Мы сейчас эти изменения только прорабатываем», - заявил г-н Белозеров.
Напомним, осенью 2017 года Госдума приняла законопроект, разрешающий авиакомпаниями составлять «черные списки» пассажиров и на его основании отказывать гражданам в перевозке.