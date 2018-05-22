В России могут продлить официальный период детства до 30 лет
Период детства могут продлить с 21 года до 30 лет. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на конференции «Единой России» «Направление 2026»
Период детства могут продлить с 21 года до 30 лет. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на конференции «Единой России» «Направление 2026».
Глава Минздрава отметила, что тенденция на продление периода детства существует во всем мире, а не только в России. «Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 1960-е годы - 16 лет, сейчас во всем мире - 21 год, а в перспективе это будет не менее 25–30 лет», - сообщила министр, слова которой приводит ТАСС.
Одновременно с детством будет увеличиваться и период зрелого возраста. Он прибавит ровно столько, на сколько увеличится детство.
Г-жа Скворцова отметила, что «если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни».
«Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково - десять лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста», - добавила глава Минздрава.
В психологии и социологии существует несколько периодизаций развития человека. Автором одной из них является советский психолог Лев Выготский. К юности специалист относил возраст от 18 до 25 лет, молодость он определял как возраст от 19 до 30 лет, средний возраст - от 30 до 45 лет, зрелый возраст - от 45 до 60 лет.
Теория психосоциального развития немецкого специалиста Эрика Эриксона предполагает, что юность длится с 13 до 19 лет, а молодость и начало зрелости - с 19 до 35 лет.
В России с 1965 года действует периодизация, подготовленная Академией педагогических наук СССР. Раннее детство у человека начинается с одного года до 2 лет, с 3 до 7 лет длится первый период детства, с 8 до 12 для мальчиков и с 8 до 11 для девочек продолжается второй период детства. Подростковый возраст длится с 13 до 16 лет для мальчиков и с 12 до 15 лет - для девочек. Юношеский возраст для мальчиков он продолжается до 21 года, для девочек — до 20.