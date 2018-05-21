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21 мая 12:47

В Госдуме предложили разрешить выдавать ипотечные кредиты россиянам с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотечных кредитов россиянам с 14 лет. По мнению парламентария, чем раньше гражданин сможет взять ипотеку, тем в более молодом возрастом он сможет обзавестись собственным жильем

Фото: Казанские ведомости

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотечных кредитов россиянам с 14 лет. По мнению парламентария, чем раньше гражданин сможет взять ипотеку, тем в более молодом возрастом он сможет обзавестись собственным жильем.

Свое предложение депутат от ЛДПР направил в Министерство строительства и ЖКХ.

«Проблема обеспечения жильем молодых людей уже много десятилетий носит нерешенный характер. Учитывая, что одним из самых распространенных способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с ЦБ, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.

Василий Власов считает, что приобретение жилья в раннем возрасте с помощью кредита позволит молодым людям уже к 25-30 годам получать недвижимость в собственность. Решение «квартирного вопроса» в свою очередь позволит россиянам в молодом возрасте жениться и заводить детей.

Сейчас средний возраст ипотечного заемщика составляет 30-35 лет.

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