Туристические агентства начали продавать туры на Крымский мост
Российские турагентства начали продавать туры на Крымский мост, который был открыт для транспорта 16 мая. Стоимость тура выходного дня составляет 4,5 тысячи рублей с человека. В стоимость тура входит ночевка на базе отдыха и «насыщенная программа»
Российские турагентства начали продавать туры на Крымский мост, который был открыт для транспорта 16 мая. Стоимость тура выходного дня составляет 4,5 тысячи рублей с человека.
«Мы вчера добавили и начали набор на тур выходного дня «Крымский мост». Разместили информацию только накануне вечером, поэтому о спросе пока говорить рано», - сообщила агентству «Крыминформ» менеджер одного из турагентств Анастасия Константинова.
В стоимость тура входит ночевка на базе отдыха и «насыщенная программа». Крымский мост будет главной достопримечательностью тура. Первый тур на Крымский мост с выездом из Севастополя состоится 2 июня.
Напомним, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Краснодарского края в Крым проехала колонна строительной техники во главе с «КамАЗом», за рулем которого находится президент России Владимир Путин.