Депутаты Госдумы предложили молодежи пустующие дома в сельской местности
Депутаты Госдумы нашли решение проблемы с обеспечением жилплощадью молодого поколения. Им будут на безвозмездной основе передавать пустующие дома в сельской местности. Автором данной инициативы является вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Депутаты Госдумы нашли решение проблемы с обеспечением жилплощадью молодого поколения. Им будут на безвозмездной основе передавать пустующие дома в сельской местности.
Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Депутат предложил законодательно закрепить возможность предоставления такого жилья молодежи.
«При наличии подъемных средств молодой человек и молодая семья может вполне жить не в квартире в городе, а в нормальном собственном доме на селе», - заявил Петр Толстой, слова которого приводит агентство «Москва».
Между тем, бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее высказался против обеспечения молодежи жильем в собственности за счет государства. Он считает, что молодежь должна быть мобильной, поэтому им надо дать возможность арендовать жилье, а не обзаводиться собственным.