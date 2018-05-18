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18 мая 07:35

Эксперты туриндустрии составили рейтинг самых бюджетных курортов

Накануне начала сезона летних отпусков эксперты туристической отрасли составили рейтинг самых бюджетных курортов для россиян. Рейтинг опубликован на сайте сервиса поиска дешевых авиабилетов Skyscanner

Фото: Nesiditsa.ru

Накануне начала сезона летних отпусков эксперты туристической отрасли составили рейтинг самых бюджетных курортов для россиян. Рейтинг опубликован на сайте сервиса поиска авиабилетов Skyscanner.

Эксперты посчитали стоимость перелета до места отдыха и обратно, жилья и учли расходы на месте на двухнедельный отпуск для двоих взрослых. Расходы рассчитывались исходя из стоимости недорогих гостиниц или съемного жилья, походов в кафе и самостоятельной организации экскурсий.

Лидерами рейтинга стали курорты Азовского моря со средним бюджетом поездки 1230 долларов на двоих. Далее расположились Абхазия со средним бюджетом 1396 долларов на двоих, Краснодарский край (1424 доллара) и Крым (1474 доллара).

Самыми дешевыми эксперты назвали авиабилеты в города, расположенные на Азовском море. Билеты на двоих обойдутся в 334 доллара. В Азербайджан можно улететь за 412 долларов. Остров Бали занял самую последнюю стройку в рейтинге, так как перелет туда туристам обойдется в 1410 долларов.

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