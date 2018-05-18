Власти Москвы потратят 26 млн рублей на доработку приложения для «доносов» на нарушителей ПДД
Московские власти в рамках «повышения мотивации и вовлеченности граждан» планируют создать социальную сеть, участники которой могут снимать на свои смартфоны автомобили, нарушающие ПДД и отсылать материал в контрольные органы
Московские власти в рамках «повышения мотивации и вовлеченности граждан» планируют создать социальную сеть, участники которой могут снимать на свои смартфоны автомобили, нарушающие ПДД и отсылать материал в контрольные органы. Уже сейчас за каждое сообщение о нарушении пользователи сервиса получают бонусы, которые можно обменять на билет в музей в качестве поощрения.
С помощью социальной сети власти Москвы будут давать пользователям задания посетить «проблемные» участки с массовым скоплением автомобилей, выявить нарушителей правил дорожного движения и зафиксировать это нарушение.
Отметим, что в 2015 году столичные власти запустили мобильное приложение «Помощник Москвы», через которое активные граждане сообщают властям о нарушителях и за это получают бонусы, которые можно обменять на деньги на своем парковочном счету, карту «Тройка» или билет в музей.
Сейчас мэрия планирует потратить 26 млн рублей на доработку и расширение функционала приложения «Помощник Москвы». После обновления пользователи сервиса смогут фиксировать нарушение правил дорожной стоянки уже с помощью смартфонов.
В приложении появится интерактивная карта, где будут отображаться зоны «массовых нарушений» и публиковаться «специальные задания» от «Центра организации дорожного движения» и Департамента транспорта Москвы «по фиксации в определенных проблемных зонах», сообщает «КоммерсантЪ».
Пользователей приложения будет объединять соцсеть, в которой они смогут искать друзей, отслеживать их нахождение в зонах контроля и создавать группы.