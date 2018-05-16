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16 мая 11:56

В Сочи накануне ЧМ-2018 проводят рейды по выявлению лиц без регистрации

В Сочи накануне Чемпионата мира по футболу силовые ведомства начали массовую проверку жилого сектора с целью выявления граждан, не имеющих регистрации в городе-курорте. Рейды проводят полицейские совместно с представителями ТОСов и домкомов

В Сочи накануне Чемпионата мира по футболу силовые ведомства начали массовую проверку жилого сектора с целью выявления граждан, не имеющих регистрации в городе-курорте. Рейды проводятся совместными усилиями сотрудников полиции и представителей ТОСов и домкомов.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу «Юга.ру» подтвердили, что проверки идут с 15 мая и продлятся до 20 июля. Все, кто проживает в городе без регистрации или прибывает в город, должны оформить регистрацию в соответствии с требованиями указа президента РФ 202 от 9 мая 2017 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года».

Президентский указ предполагает введение на территориях субъектов РФ, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, усиленные меры безопасности. Это предполагает особый порядок временной регистрации - прибывающие обязаны вставать на учет в течение трех (вместо обычных 90) рабочих дней.

В Сочи новый порядок регистрации в течение трех рабочих дней со дня прибытия начнет действовать с 25 мая. Подавать документы можно либо в МФЦ, либо в паспортные столы, которые в период чемпионата будут работать без выходных.

С 25 мая по 25 июля в Сочи также будет действовать и особый порядок регистрации туристов.

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