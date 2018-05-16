Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Общество
16 мая 08:01

В МВД России предложили отменить обязательное использование знака «Шипы»

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением отменить обязательное использование опознавательного знака «Шипы» на заднем стекле транспортного средства с шипованной резиной

Фото: Газета.ру

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением отменить обязательное использование опознавательного знака «Шипы» на заднем стекле транспортного средства с шипованной резиной. Напомним, штрафы за отсутствия знака «Шипы» были введены весной 2017 года.

В МВД считают, что из-за динамических характеристик движение автомобиля теперь зависит от других причин, а требование к обозначению шипованной резины утратило свою актуальность. В документе в числе факторов, имеющих значение, указаны конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, и т.д.

Авторы инициативы отмечают, что наличие предупреждающего знака «Шипы» на стекле автомобиле не может дать гарантий, как будет двигаться машина, «особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий». Еще одной причиной отмены авторы называют ограниченную видимость с водительского места при размещении знака на заднем стекле автомобиля.

В документе также перечисляются случаи, когда автомобилист может покинуть место дорожной аварии. Покинуть место ДТП можно, если аварию можно оформить без инспектора либо ее участники позвонили в полицию и получили указание сотрудника оформить происшествие на ближайшем посту или в подразделении полиции, а также когда в результате аварии повреждены только машины, а водители не собираются оформлять документы о ДТП.

Нововведения начнут действовать с 1 июня 2018 года из-за новой редакции закона об ОСАГО. С этого срока водитель сможет покинуть место ДТП, передав данные о происшествии «в автоматизированную информационную систему обязательного страхования с помощью технических средств контроля» либо с помощью мобильного приложения для оформления мелких аварий.

Материалы по теме
Прокатившиеся по Крымскому мосту байкеры из «Ночных волков» нарушили ПДД
Липецкий депутат попросил прокуратуру проверить факты нарушения президентом ПДД
В центре Москвы заработали камеры моментальной фиксации нарушений ПДД
Сейчас на главной
пластическая хирургия
Смертельная индустрия красоты
В отрасли пластической хирургии крутятся громадные деньги. За операции пациенты выкладывают круглые суммы. Например, увеличение груди стоит порядка 250-300 тысяч рублей. Сам хирург обычно с этой суммы имеет 10-30%, то есть 50-60 тыс. руб.
Авторская колонка
Осторожно! Мединский!
Сегодня, когда вся Россия гадает, кто станет руководителем того или иного министерства и ведомства в новом Правительстве Дмитрия Медведева, видимо, с особым замиранием сердца живут деятели культуры и искусства.
Комков Сергей
Горячие новости
Просто совпадение
Новым бенефициаром компании «МаксимаТелеком», которая является крупнейшим в России оператором Wi-Fi на транспорте, стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер. По некоторым данным, он является давним знакомым главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова
Горячие новости
Нашли виноватого
Зампредседателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под действие нового закона об уголовной ответственности за исполнение и содействие принятию антироссийских санкций
Горячие новости
Предъявите документик
В Сочи накануне Чемпионата мира по футболу силовые ведомства начали массовую проверку жилого сектора с целью выявления граждан, не имеющих регистрации в городе-курорте. Рейды проводят полицейские совместно с представителями ТОСов и домкомов
Горячие новости
Днём с огнём не сыщешь!
Прокуратура Кемеровской области отказалась проверять сведения о доходах бывшего губернатора региона Амана Тулеева. Прокуратура также пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному уголовным делом из-за видеоролика о шикарной даче г-на Тулеева
Горячие новости
Давление продолжается
В Серпуховском районе Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали чиновников местной администрации и директора спортивного комплекса. Госслужащих подозревают в мошенничестве
Горячие новости
Все для дачников, все для москвичей!
Мэрия Москвы пообещала перечислить Московской области 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог возле садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Деньги планируется выделить в 2018 и 2019 годах
Горячие новости
«Теперь Арам Габрелянов отдаст мне свою квартиру»
Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о парижской квартире гендиректора холдинга NewsMedia и «путинского пропагандиста» Арама Габрелянова. Оппозиционер вспомнил заявления Габрелянова о том, что у него нет заграничной недвижимости
Авторская колонка
Чесать пятки благодетелю
Услышал, что моего благодетеля крупно повысили. Но теперь уж и не знаю, возьмет ли он меня с собой. Вообще-то мы, считай, всю трудовую жизнь вместе, с самых институтских времен: куда он, туда и я за компанию. То помощником меня сделает, то даже замом…
Ларин Александр
Горячие новости
«Поехали!»
Российский президент Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Глава государства проехал по новому мосту за рулем «КамАЗа», возглавив колонну из десятков грузовиков
Горячие новости
Бомжи получили право на пенсию
Согласно федеральному законодательству, в России получать социальную пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца имеют право лица, постоянно проживающие в России. Данное условие распространяется также на иностранных граждан
памятники культуры
Культура разрушения
Министр культуры России Владимир Мединский распорядился снести историческое здание казармы лейб-гвардии Семёновского полка на Звенигородской улице, 7, в центре Петербурга. Об этом прямо и открыто сообщили 10 мая петербургские градозащитники
Горячие новости
Мосгорсуд сообщил, что решение о блокировке Telegram не вступило в силу
В картотеке суда появлялась информация, согласно которой решение Таганского суда о блокировке Telegram вступило в законную силу 15 мая. Затем эта информация с сайта была удалена.
Горячие новости
Эксперты обнаружили утечку личных данных 3 млн пользователей Facebook
Эксперты по безопасности обнаружили новую крупную утечку личных данных пользователей Facebook. Специалисты New Scientist выяснили, что в открытом доступе в течение 4 лет находились данные 3 млн человек
Горячие новости
Средняя сумма потребительского кредита в России выросла до 141 тысячи рублей
Российские граждане стали брать взаймы у банков более крупные сумму. Средний размер кредита по стране вырос до 141 тысячи рублей и достиг исторического максимума
Горячие новости
Оштрафовать за 60 секунд
В центре Москвы начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения нового типа. Приборы «Стрит Фалькон» внешне похожи на уличные фонари, но способны штрафовать водителей даже за быструю остановку и высадку пассажиров
Горячие новости
Нижегородские власти попросили жителей помочь достроить стадион за еду
Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обратился к главам муниципалитетов с просьбой прислать в столицу региона сотрудников местных спортивных организаций для оказания помощи в строительстве стадиона