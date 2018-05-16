В МВД России предложили отменить обязательное использование знака «Шипы»
Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением отменить обязательное использование опознавательного знака «Шипы» на заднем стекле транспортного средства с шипованной резиной
Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением отменить обязательное использование опознавательного знака «Шипы» на заднем стекле транспортного средства с шипованной резиной. Напомним, штрафы за отсутствия знака «Шипы» были введены весной 2017 года.
В МВД считают, что из-за динамических характеристик движение автомобиля теперь зависит от других причин, а требование к обозначению шипованной резины утратило свою актуальность. В документе в числе факторов, имеющих значение, указаны конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, и т.д.
Авторы инициативы отмечают, что наличие предупреждающего знака «Шипы» на стекле автомобиле не может дать гарантий, как будет двигаться машина, «особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий». Еще одной причиной отмены авторы называют ограниченную видимость с водительского места при размещении знака на заднем стекле автомобиля.
В документе также перечисляются случаи, когда автомобилист может покинуть место дорожной аварии. Покинуть место ДТП можно, если аварию можно оформить без инспектора либо ее участники позвонили в полицию и получили указание сотрудника оформить происшествие на ближайшем посту или в подразделении полиции, а также когда в результате аварии повреждены только машины, а водители не собираются оформлять документы о ДТП.
Нововведения начнут действовать с 1 июня 2018 года из-за новой редакции закона об ОСАГО. С этого срока водитель сможет покинуть место ДТП, передав данные о происшествии «в автоматизированную информационную систему обязательного страхования с помощью технических средств контроля» либо с помощью мобильного приложения для оформления мелких аварий.