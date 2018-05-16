Москва выделит Подмосковью 1,5 млрд рублей на строительство дорог к дачам
Мэрия Москвы пообещала перечислить Московской области 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог возле садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Деньги планируется выделить в 2018 и 2019 годах
Мэрия Москвы пообещала перечислить Московской области 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог возле садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Деньги планируется выделить в 2018 и 2019 годах.
Во время визита в СНТ «Северянин» в подмосковном Сергиевом Посаде мэр столицы Сергей Собянин сообщил о достигнутой с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым договоренности об освоении подъездных дорог к садовым участкам.
«В этом году мы полмиллиарда перечислим Московской области, за счет этого они что-то запроектируют, там, где есть проекты, - проложат. Со следующего года - больше миллиарда, как раз уже будет конкретное строительство дорог», - сообщил столичный мэр, слова которого приводит ТАСС.
Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что в этом году по программе благоустройства садовых товариществ москвичей будет построено более 6 км дорог, около 12 км линий электропередачи и плотина. По его словам, из столичного бюджета за последние пять лет на эти цели выделили свыше 2,3 млрд рублей.
Напомним, ранее Сергей Собянин предложил организовать в Подмосковье избирательные участки, чтобы дачники-москвичи смогли 9 сентября проголосовать на выборах мэра столицы без отрыва от работы и отдыха на своих садовых участках. Представители оппозиции заподозрили мэрию в подготовке «базы для фальсификации» результатов мэрских выборов.