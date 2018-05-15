Лицам без определенного места жительства разрешили получать социальную пенсию
Согласно федеральному законодательству, в России получать социальную пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца имеют право лица, постоянно проживающие в России. Данное условие распространяется также на иностранных граждан
Российские граждане без определенного места жительства могут обращаться в Пенсионный фонд за назначением социальной пенсии. Об этом говорится в проекте приказа Министерства труда РФ.
Согласно федеральному законодательству, в России получать социальную пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца имеют право лица, постоянно проживающие в России. Данное условие распространяется также на иностранных граждан.
Подтвердить постоянное проживание в России можно штампом в паспорте о регистрации по месту жительства. Иностранцам и лицам без гражданства для этого нужно предоставить вид на жительство.
При этом лица без постоянной регистрации по месту жительства не могут получать социальную пенсию. Проект приказа Минтруда дает возможность гражданину подтвердить постоянное проживание в России, лично написав специальное заявление в Пенсионный фонд.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой» пояснил, что податели заявления должны быть готовы к тому, что информация об их постоянном проживании в России будет проверяться.