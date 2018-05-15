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15 мая 10:54

Эксперты обнаружили утечку личных данных 3 млн пользователей Facebook

Эксперты по безопасности обнаружили новую крупную утечку личных данных пользователей Facebook. Специалисты New Scientist выяснили, что в открытом доступе в течение 4 лет находились данные 3 млн человек

Фото: iPhones.ru

Эксперты по безопасности обнаружили новую крупную утечку личных данных пользователей Facebook. Специалисты New Scientist выяснили, что в открытом доступе в течение 4 лет находились данные 3 млн человек.

Персональные данные пользователей Facebook были собраны приложением myPersonality, созданном в Кембриджском университете. Над этим приложением работал в том числе и заместитель директора Центра психометрии Кембриджского университета Михаил Косински.

По данным New Scientist, на одном из начальных этапов проекта также работал Александр Коган, фигурировавший в истории с утечкой данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica.

Приложение myPersonality предлагало пользователям пройти психологическое тестирование и поделиться своими личными данными из профилей Facebook. Приложением воспользовались около 6 млн человек. Из них половина согласилась поделиться личными данными. Собранная таким образом база данных была выложена на сайте фактически в открытом доступе.

7 апреля 2018 года Facebook запретил использование myPersonality на основании того, что приложение может нарушать правила соцсети. Тем не менее, доступ к базе данных успели получить более 280 человек из 150 организацией.

Из-за утечки данных в Cambridge Analytica Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Основатель Facebook также принес извинения в связи с инцидентом.

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