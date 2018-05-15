В центре Москвы заработали камеры моментальной фиксации нарушений ПДД
В центре Москвы начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения нового типа. Приборы «Стрит Фалькон» внешне похожи на уличные фонари, но способны штрафовать водителей даже за быструю остановку и высадку пассажиров
В центре Москвы начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения нового типа. Приборы «Стрит Фалькон» внешне похожи на уличные фонари, но способны штрафовать водителей даже за быструю остановку и высадку пассажиров.
Камеры «Стрит Фалькон» появились на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других центральных улицах столицы. Приборы установлены компанией Dataline, специализирующейся на хранении данных, и взяты в аренду «Администратором парковочного пространства» в рамках госконтракта на 282 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что камеры нового типа фиксируют нарушения правил стоянки и остановки, а также фиксирует с 15-минутным интервалом машины на платной парковке, проверяя оплату. Штрафы за эти нарушения составляют 2,5–3 тысячи рублей.
В АМПП заявили, что такие камеры позволяют сократить количество нарушений как на территории платных парковок, так и на прилегающих участках дороги.
Столичные водители уже начали получать постановления о штрафах, которые выписаны на основе показаний «Стрит Фальконов». Среди оштрафованных много таксистов.