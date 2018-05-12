В России за исполнение и поддержку западных санкций будут сажать на 4 года
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за исполнение западных санкций в отношении России на территории нашей страны, а также за содействие в установлении антироссийских санкций
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за исполнение западных санкций в отношении России на территории нашей страны, а также за содействие в установлении антироссийских санкций. Парламентарии предлагают наказывать нарушителей лишением свободы на срок до 4 лет.
Документ подготовили спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех думских фракций, сообщает «Интерфакс».
Согласно проекту закона, если на территории РФ гражданин, юридическое лицо, субъект, муниципальное образование и подконтрольные ему лица получат отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций, то отказавшему грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей, или ограничение либо лишение свободы до 4 лет.
Законопроект также предусматривает ответственность за совершение российским гражданином умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении нашей страны. Речь идет о предоставлении «рекомендаций и передаче сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц». За указанные действия предусматривается наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.
Первое чтение законопроекта назначено на 17 мая.