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11 мая 10:32

Омские власти заморозили строительство метро. За 26 лет построили только одну станцию

Правительство Омской области заморозило строительство городского метрополитена. Стройка стартовала еще в 1992 году, но к настоящему времени была возведена только одна станция. Работы по консервации стройки оцениваются в 400 млн рублей

Фото: МК в Омске

Правительство Омской области заморозило строительство городского метрополитена. Стройка стартовала еще в 1992 году, но к настоящему времени была возведена только одна станция.

«Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», - сообщил руководитель Министерства промышленности Омской области Игорь Лукьянов.

За 26 лет была поострена только одна станция омского метро - «Пушкинская». Для жителей открыли подземный переход станции.

В рамках проекта по консервации метро планируется завершить строительство еще одной станции - «Заречной», а строительство станции «Кристалл» будет прекращено.

На подготовку проекта консервации потребуется 80 млн рублей. Работы по консервации оцениваются еще в 400 млн рублей, сообщает «Медуза».

Зампред правительства региона Валерий Бойко заявил, что власти рассмотрят варианты дальнейшего использования построенных тоннелей, в том числе для пуска современного легкорельсового транспорта.

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