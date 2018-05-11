Коктебель – пока еще курорт…
Общественность крымского поселка с красивым названием бьет тревогу – курорт на глазах превращается в самое настоящее отхожее место. Но у властей, похоже, другие заботы…
Отдых на свалке?
Местные неравнодушные граждане пишут в соцсетях о том, что в Коктебеле в море сбрасываются сточные воды, везде торчит ржавое железо и дурно пахнет. Коктебель сейчас – сплошные заборы и грязь. Какие тут красоты, а место стало хуже помойки. Летом здесь завоняет…. канализацией и шаурмой .
А известный блогер Александр Горный еще более откровенен, называя происходящее в Коктебеле экологической катастрофой. Он считает, что сегодняшнее состояние пляжей не позволяет им принимать туристов. Их надо закрывать. А это значит, что сотни местных жителей потеряют свой сезонный заработок.
Люди возмущены, но крымские власти их не слышат и не хотят выстраивать диалог ни с населением, ни с общественниками. Почему? Вывод напрашивается только такой, везде стоят карманные чиновники, которые ангажированы определёнными интересантами из Совмина.
Сам же глава Совета министров Крыма Сергей Аксёнов говорит очень много и правильно – за него большинство крымчан горой. Однако, на местах полнейший саботаж – каждый чиновник тянет одеяло на себя и видит только свой местечковый интерес.
Соответственно люди на местах не видят в назначенных чинушах своих сторонников и защитников. А итоги прошедших Президентских выборов говорят только о доверии крымчан Владимиру Путину, но не крымским чиновникам.
«Я не знаю, какой будет сезон, даже если в мае откроют мост. Как можно в таком море купаться и в таком гадюшнике отдыхать? До начала сезона остался всего ничего, крымские предприниматели начинают готовиться к приему туристов, но крымские, феодосийские и конкретно коктебелевские чиновники просто саботируют подготовку к летнему сезону» – делится своими впечатлениями от увиденного здесь Горный.
Вино на продажу - отходы в море
Блогер настаивает, что Коктебель не готов к курортному сезону, а российские власти не намерены ничего предпринимать. Более того, еще в 2017 году по предписанию Росприроднадзора в поселке закрыли единственную станцию по очистке сточных вод, которая худо-бедно работала. Взамен пока ничего нет – новые очистные сооружения пока лишь в проекте – и пока их нет, многие местные жители незаконно врезают свои стоки в ливневую канализацию.
Российский общественник и блогер Александр Горный утверждает, что в загрязнении пляжа в Коктебеле виновато местное предприятие. Когда жители Коктебеля стали присылать ему фотографии одного из участков пляжа с нечистотами, он сначала не принял это всерьез. Но потом приехал в поселок и поразился.
Местные жители сказали, что вообще не могут такого припомнить. Но к сожалению, Коктебель в последние годы переживает фактическое безвластие, кадровую чехарду. В общем, истоки этого ручейка нечистот удалось проследить, и он привел к местному винзаводу.
После публикации материала Александра Горного ему позвонило несколько чиновников из Москвы, однако подконтрольные Кремлю крымские власти полностью проигнорировали проблему, а директор винного завода лишь пожал плечами – мол, ну а что, у меня такая авария.
А местные на это говорят так: «Прямо в море стекает канализация. Когда переполняется насосная станция, они просто сливают все эти фекалии. Травят лягушек, рыбу. Год назад сделали коллектор, но не понятно, работает он или нет. Видимо, всех ситуация устраивает».
Крымский эколог Маргарита Литвиненко прогнозирует, что очистные сооружения в Коктебеле так и не построят: «Ситуация на полуострове в целом неблагополучная. Причем сейчас принято, если что-то не получается, валить все на Украину. Однако в Коктебеле очистные сооружения начали строить как раз перед 2014 годом, а теперь они, видимо, не будут достроены. Пройдет конкурс, будет новый проект, но на него требуются огромные средства. Судя по обследованиям, в Коктебеле 36% труб не соответствуют нормам, идет бактериологическое загрязнение. Скорее всего, будут просто латать дыры».
Что интересно, по утверждению местных жителей, отходы после аварии на винзаводе сливались в море в течение почти недели – причем, у всех на глазах через поселок по стоку. По мнению экологов, побывавших на месте аварии, это были моющие средства, остатки винной продукции, дрожжевые отходы, которые не прошли очистки на очистных сооружениях.
Более того, у моря был вырыт проход для ускоренного стока жидкости в залив. Флора и фауна, а так же Карадагский заповедник (его водная часть) могут быть если не уничтожены, то серьёзно пострадают. Но что интересно, глава Феодосии не увидел в произошедшем проблемы, чем вызвал шквал негодования людей.
Лишь пресс-служба города выпустила короткий релиз о том, что неизвестная жидкость вытекла в море с территории расположенного в поселке Коктебель винзавода 5 апреля этого года.
«По заявлению директора завода, один из насосов, который перекачивал сточные воды завода на очистные сооружения, вышел из строя, что привело к переполнению колодца, но сейчас все работает в штатном режиме. Также директор заверил, что химических веществ там не содержится. Росприроднадзор взял пробы у буферного колодца и в устье реки», – цитирует пресс-служба главу администрации Феодосии Сергея Фомича.
При этом отсутствие здесь очистных сооружений создает некий замкнутый круг. С одной стороны местные жители ругают винзавод, загрязняющий море – из-за чего они могут лишиться в этом году туристов. С другой стороны люди сами сбрасывают свои отходы прямо в море.
Магазины, кафе, рестораны, гостиницы – все они вырабатывают эти самые отходы. Но девать их просто некуда. Это типичная ситуация для всего Крыма. Новые очистные сооружения в Коктебеле если и построят, то не ранее, чем через пару лет, так что ситуация будет только усугубляться.
После скандала с винзаводом приезжал Зелёный патруль, работающий по экологическим вопросам, в том числе и в Крыму. Специалисты взяли пробы воды и грунта. По мнению специалистов, после таких аварий завод должен быть остановлен, до полного устранения причин и последствий аварии. Анализы будут делаться в Москве – к местным экспертам доверия нет. Но есть мнение, что какими бы шокирующими не были результаты анализов, завод никто не остановит.
Есть проблема – кому решать?
А пока суть да дело – побережье «украшают» мутные лужи, похожие на болото, разбросаны покрышки и мелкий мусор. Но главное – это неприятный запах, а до начала туристического сезона чуть-чуть.
Юрий Левченко владеет отелем в районе Коктебеля, который расположен в стороне от остальных, и там есть автономные очистные системы. «Но когда попадаешь на территорию Коктебеля – это ужас», говорит он.
«В Коктебеле все пущено на самотек, и все отходы идут по речкам куда угодно. Плюс ничего не делается. Я в Коктебеле провел все свое детство, знаю, каким он был и каким он стал сейчас» – вспоминает мужчина.
И это пока еще весна, а что будет летом, в жару, которая уже на подходе? В Коктебеле работает дом-музей поэта, художника и критика Максимилиана Волошина, проводятся фестивали поэтов. Каждый год там проходит джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, на который даже как то раз приезжал Владимир Путин.
Президент тогда обратил внимание на запах, рассказывает киновед Андрей Дементьев, часто бывающий в Коктебеле: «Мы – те, кто здесь постоянно находятся, – уже знаем, что в центре Коктебеля купаться категорически запрещено, мы сами себе запрещаем и другим не советуем. А купаемся только по краям, подальше от Коктебеля, где нет ресторанчиков, кафешек прямо на пляже, расположенных вопреки всяким правилам. Все канализационные стоки текут прямо в море. Это ужас».
Много раз пытались здесь решить эту проблему – при Украине в том числе. Но все деньги разворовывались на очень дальних подступах. Потом, по рассказам местных, появился один предприниматель, который за свои деньги построил канализацию. Но ему не разрешили ввести ее в строй, потому что, помимо прочего, в Коктебеле действует мафия вывоза этих фекалий на грузовиках, и они свои деньги терять не хотят. Они всячески противодействовали введению в строй канализационных строений. Строения так и стоят, разрушаются – и, похоже, этому проекту уже не суждено возродиться. Да и чиновники поселка не спешат заниматься реальным делом, пока есть возможность делать делишки.
Администрацию поселка Коктебель сейчас возглавляет 32-летняя местная жительница Валентина Прохоренко. Она окончила Донецкий национальный университет по специальности «Экономическая кибернетика», в коктебельской администрации работает с 2015 года, начинала с должности главного специалиста.
«Коктебель превратился в проклятое место, ему катастрофически не везет с главой. Сейчас мы наблюдаем совершенно патовую ситуацию, когда один из лучших курортных поселков может опять остаться без нормального главы. Кандидаты, подавшие документы на конкурс либо неизвестны, либо с сомнительной репутацией и не поддерживаются жителями поселка», – говорил Горный, когда люди узнали, кто будет представлять власть в поселке.
Он отметил, что Валентина Прохоренко «не имеет никакого авторитета среди жителей и предпринимателей» и «очень сомнительна история возникновения ее в администрации: трудовая книжка, которую она представила, не соответствует действительности».
«Место это не сладкое и глава фактически не имеет никаких полномочий. Проблема в том, что с возвращением в Россию, Коктебель потерял автономность, которую имел. Это крайне плохо. Его раздирают все, кому не лень» , – считает Горный.
«Только с назначением на эту должность сильного главы, можно говорить о Коктебеле и других поселках, входящих в Феодосию. И еще, Коктебель нужен особый статус с прямым подчинением главе Крыма. Пока этого не будет, поселок будет и дальше хлебать», – подчеркивает блогер свою позицию по отношению к происходящему сегодня в поселке, считая, что нынешняя власть не способна решить главную местную проблему – вопрос с устаревшими очистными сооружениями.
Министр экологии Крыма Геннадий Нараев согласен с тем, что очистные сооружения в Коктебеле действительно «немножко» устарели. Тем не менее, чиновник говорит, что – «в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению исполнителя проектных работ для строительства новых очистных сооружений. В этом году будет сделан проект, пройдена экспертиза, на 2019 год запланировано строительство канализационных очистных сооружений. Не так все быстро делается, как хотелось бы».
Винный завод – градообразующий или градозагрязняющий?
История завода-совхоза «Коктебель» богата событиями и достижениями, производством знаменитых марок, в частности: вина «Мадера», коньяки «Коктебель» и «Кутузов» являются символами юго-востока Крыма. А точнее сказать, являлись.
В течение 2015 года, когда на завод пришел новый инвестор, государственные земли (заводы, сельскохозяйственные земли, пансионаты и т. д.) начали сдаваться в аренду предпринимателям – уже российским. Казалось бы, жизнь с чистого листа – и есть возможность для развития. Однако экономическая ситуация усложняется, во-первых, конкурирующими предпринимателями с Кубани. Во-вторых, интересы новых хозяев не всегда соответствуют социально-экономической целесообразности в плане блага для народов Крыма. И в-третьих, нельзя забывать об экономическом кризисе, который диктует предпринимателям, что выгоднее производить и к какому качеству надо стремиться, чтобы минимизировать затраты.
Земля завод-совхоза «Коктебель» является государственной, арендованной предпринимателями и авторами бренда «Крымская лоза». Старые кадры или уходят сами, видя, что творится на производстве или их планомерно выживают. Такой массовый исход из профессии является нонсенсом в Крыму, где место жительства и профессия тесно связаны.
Но сегодня происходит нарушение прав и интересов работников, в том числе и старейших, выдающихся и заслуженных тружеников. «Их не считают за людей, настоящих специалистов выдавливают, а ставят своих, которые ни по образованию, ни по другим критериям не подходят для такой работы», – делился впечатлениями один сторонний наблюдатель.
Работникам поручают сомнительные задания, которые вызывают не только недоумение опытных специалистов, но и влекут за собой тяжёлые последствия для всего производственного комплекса.
Бутылка сухого вина «Инкерман» – 250 рублей, «Солнечная долина» – 300 рублей. Это нормальные ценники от производителя – и здесь никогда не гнались за дороговизной. Однако, новые хозяева «Коктебеля» хотят 1250 рублей за обычное ординарное вино без особых достоинств. Выдаётся такое вино за новую супертехнологичную разработку, превосходящую по своим качествам коллекционные вина!
По мнению работников, происходящее в «Коктебеле» является ничем иным, как целенаправленным вредительством, последствия которого станут трагическими в судьбе легендарного предприятия.
Да и в последующие после прихода инвестора годы завод лихорадило. Например, в сентябре 2016-го огромный объем урожая винограда гнил на глазах, пока новые хозяева пытались разобраться, кто является владельцем виноградников и урожая.
Вообще, в этом смысле винзаводу всегда не везло. Еще в украинское время винодельню несколько раз перепродавали, новые владельцы (приснопамятный «Союз-Виктан») участвовали в каких-то мутных кредитных схемах, знаменитый завод довели до банкротства, он начал распродавать имущество.
В настоящее время существуют зарегистрированные в российском Крыму ООО «Страна Коктебель» (учредители – три человека), ООО «Завод марочных вин Коктебель» (учредители – Гатчинский спиртозавод и Елена Якубчик) и то, старое, АО «Завод марочных вин и коньяков Коктебель» – банкрот, находящийся в конкурсном управлении.
Земля под виноградниками юридически принадлежит Республике Крым. Поэтому, считает минимущества Крыма, и виноградники – имущество республики. «Страна Коктебель» еще в 2009 году купила у банкрота 62 га виноградников и, вырастив урожай, через суд доказывала право на него.
Одновременно с этим виноградники у АО арендует «Завод марочных вин». Он тоже считает себя владельцем урожая и не пускает «Страну» убирать виноград.
Виноград портился – сколько, в конце концов, потеряли урожая, никто не считал. Сборщики не дополучили зарплаты – а многие потом этим почти год кормят свои семьи.
Минсельхоз Крыма не вмешивался – спор хозяйствующих субъектов. И хотя туда поступали обращения возмущенных жителей поселка, комментировать отношения между «Страной» и винзаводом, например, тот же замминистра Алиме Зарединова не стала.
В общем-то, можно предположить – почему. Гатчинским спиртовым заводом владеет Михаил Якубчик, которого пресса называет братом жены экс-спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина. А инвестиционный проект «Завода марочных вин Коктебель» обещает за 38 лет восстановить и вывести производственный комплекс в поселке Коктебель на уровень современного высокопроизводительного предприятия. Так что, дружба с «большими людьми» и обещанные перспективы местным чиновникам дороже людских страданий.
И за всеми этими разговорами за большие деньги как-то уходит на второй план, что курорт со сказочным названием Коктебель постепенно превращается в… промзону. Но в туристических справочниках он все еще отмечен как курорт. Пока. Надолго ли? Впереди очередной туристический сезон…