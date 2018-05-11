Журналист Максим Шевченко заявил о выходе из СПЧ из-за отсутствия реакции на избиение казаками оппозиционеров
Журналист Максим Шевченко заявил о намерении выйти из состава Совета по правам человека при президенте России. Свое решение он объяснил отсутствием какой-либо реакции со стороны властей на действия казаков во время протестной акции «Он нам не царь» 5 мая в Москве
Журналист Максим Шевченко заявил о намерении выйти из состава Совета по правам человека при президенте России. Свое решение он объяснил отсутствием какой-либо реакции со стороны властей на действия казаков во время протестной акции «Он нам не царь» 5 мая в Москве. Ранее сообщалось, что казаки избивали нагайками участников акции, а полицейские им не мешали.
«Я считаю, что публичные жесткие массовые аресты и избиение граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, в том числе избитых журналистов, и представителей этих так называемых «казаков». Это требование проигнорировано», - заявил Максим Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Журналист добавил, что правозащитники пытались сделать много важного. Но на деле получилось, что они не сделали вообще ничего. «Мы говорили президенту о пытках, о политзаключенных, об убийствах, нарушениях прав человека. Я больше в этом спектакле участвовать не хочу», - добавил Шевченко
Во время протестной акции 5 мая в Москве были зафиксированы факты нападения на участников митинга людей в казачьей форме и нашивками «Центрального казачьего войска», которое неоднократно получало от столичной мэрии контракты на обеспечение порядка. Никто из нападавших полицейскими задержан не был. Правоохранители задерживали только сторонников оппозиции.
В мэрии Москвы опровергли информацию о привлечении казаков к охране общественного порядка во время протестной акции.