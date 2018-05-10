В поисках сверхправосудия
Сработает ли «эффект Яковлева-Свириденко» в деле об экологической катастрофе под Нижним Новгородом?
Очередная порция подписанных на днях «майских указов», которые к 2024 году предусматривают, в том числе, «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых» заставила вспомнить прошедший за месяц до этого «Столыпинский форум». Представительный экспертный формат собрал на своей площадке ведущих специалистов-практиков из самых разных сфер общественной жизни – политики, экономики, права. И разговор в целом крутился вокруг того, как эти еще грядущие тогда указы президента сделать былью.
Цели и задачи мероприятия сформулировал инициатор встречи, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. С трибуны форума бизнес-омбудсмен заявил, что сложившуюся кризисную ситуацию в никак не желающей расти экономике, можно исправить не столько через поддержание макроэкономической стабильности, сколько путем комплексного реформирования в предпринимательской и социальной сферах. Причем только на базе консолидированных усилий государства и общества по реализации понятной большинству стратегии развития.
В каких законах и правилах должна выражаться эта давно ожидаемая стратегия говорилось тогда в рамках секции «Эволюция судебной системы». К чести организаторов надо сказать, что разговор получился плотный, насыщенный и даже предельно откровенный. Не подвел ни выбор модератора – им стала Виктория Бурковская, руководитель уголовно-правовой практики одного из ведущих юридических команд России – бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ни заявленные в линейке экспертов профессионалы. Среди них оказались носители таких говорящих в юридическом мире имен, как Михаил Барщевский, Генри Резник, Анатолий Кучерена, Сергей Пепеляев. Солидности и без того представительному собранию добавляло присутствие в программе секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации, члена высшей квалификационной коллегии судей Виктора Момотова.
Обсудить и в самом деле было что. В этом году ожидается «организационная революция» в судебно-правовой сфере. Зимой этого года депутаты уже одобрили в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». Если сократить длинное название до доступных для понимания любого вещей, то суть закона довольно проста. В соответствии с ним в структуре судов общей юрисдикции будут созданы отдельные проверочные инстанции. Осенью этого года в стране должны заработать полтора десятка новых апелляционных и кассационных судов. Помимо изменения структуры судебной власти, перемены должны коснуться и самой идеологии отечественного правосудия. Оно должно стать более защищенным от влияний, как изнутри, так и снаружи судейского корпуса. Суд в России должен стать максимально дистанцированным от коррупционного или административного давления, других элементов, влияющих на принятие неправосудных решений.
Ориентироваться в этих переменах действительно есть на что. И это вовсе не стерильная судебная практика развитых стран Запада. Как отмечают эксперты, экономическое правосудие, далеко оторвавшееся по качеству, кадровому потенциалу и судоустройственной практике от судов общей юрисдикции стало наглядным примером для перестройки по его образцу всей судебной системы. Система судов общей юрисдикции после реформирования будет напоминать уже давно налаженную систему арбитражных судов. Окончательно признав факт, что система территориально разведенных судов первой и проверочных инстанций позволяет значительно снизить давление внеправовых факторов на судебный процесс, Верховный суд РФ сегодня внедряет принятую в экономическом правосудии практику в других сферах юстиции: гражданской, уголовной, административной. В кулуарах «Столыпинского форума» даже упоминали так называемый «эффект Яковлева-Свириденко». Так, связав фамилии первого председателя Высшего арбитражного суда и первого главы Экономической коллегии Верховного суда, эксперты говорили о феномене повышения открытости и эффективности правосудия. Да, в нашей стране возможно все. И нельзя не согласиться тут с мнением новоутвержденного президента России Владимира Путина, который как-то, отвечая на вопрос, может ли женщина стать у нас главой государства, подтвердил это наводящее на размышления обстоятельство. Но, если система государственных, в том числе, судебных органов выстроена правильно, она успешно работает даже в условиях тотальной бюрократизации, коррупции, господства административного ресурса, доминирования исполнительной ветви власти над законодательной и судебной. Специально оговоримся, что, безусловно, нельзя мазать одним дегтем всех представителей судебной власти. Но даже сами судьи признают, что существует и пресловутый обвинительный уклон в статистике судебных разбирательств по уголовным делам, и часто довлеющее над арбитражным правосудием правило «тот адвокат лучше, у кого короче подход к судье».
Тот факт, что России (с учетом ее исторической и современной правовой специфики, господствующего и в обществе, и в элитах правового нигилизма, низкого уровня правовой культуры) нужно стремится выстраивать именно такое сверхправосудие, подтверждается продолжающимся уже 10 лет спором между маленьким рыбхозом из Нижегородской области и государственной трубопроводной монополией «Транснефть». Эпического размаха сражение, ведущееся в судах по поводу когда-то случившейся по вине нефтяников аварийного розлива дизельного топлива из нефтепровода явно показывает, как нам недостает именно этого сверхправосудия. Сверхправосудия, способного отстаивать букву и дух закона в любых экономических и политических обстоятельствах, имеющего дерзость не прогибаться под давлением влиятельных сил, источники которого находятся как внутри самой судебной власти, так и за ее пределами. Конечно, не все пороки развития и «родимые пятна» можно устранить только структурными мерами. Важно изменить и сам принцип комплектования кадров судебной власти, подходы к подготовке пригодных для этого специалистов. Для многих очевидно, что необходимо что-то делать и с законодательством, вполне допускающим, как в случае с рыбхозом «Борок», такие многосерийные, с учетом ежегодной инфляции утрачивающие и экономический (и просто здравый смысл) судебные тяжбы, кочующие из одной судебной инстанции в другую.
Но еще более значимо, именно об этом в основном и говорили эксперты «Столыпинского форума» – сделать так, чтобы повысить нравственный авторитет судебной власти, не просто добавить правосудности правосудию, но вернуть в суд его, пожалуй, самую важную для общества функцию. Функцию облеченного в правовые формулы балансира любой общественной несправедливости, универсального регулятора дисфункций в общественных отношениях, что могут возникнуть в любом уголке социума по любому поводу из всего многообразия общественной и личной жизни его членов. Если говорить не отвлеченными терминами из курса теории государства и права, а вместо этого ознакомиться с деталями противостояния между нижегородским рыбхозом и филиалом государственной трубопроводной монополии, то, выражаясь проще, нужно сделать так, чтобы даже у заведомо более слабого была даваемая законом возможность отстоять свои права в споре с заведомо более сильным. Конечно, невозможно уровень развитости современного законодательства свести к ограниченному набору норм Русской правды – средневекового кодекса, когда-то с успехом заменявшего собой набор законов в уголовной, наследственной, коммерческой сферах. Но попробовать вернуться в судебной практике к высшему принципу правды, хотя бы попытаться настроить судебную систему на каждодневный поиск и защиту истины должно стать задачей если не нынешнего, то хотя бы следующего поколения судей.
Это, возможно, не совсем утешит защитников природы и владельцев погибшего из-за аварии на нефтепроводе рыбного поголовья, которые никак не могут доказать свое законное право на достойную компенсацию ущерба. Они живут настоящим и именно сегодня продолжают попытки отстоять свои интересы в судебном споре с «Транснефтью». Но, видимо, и для них еще не все потеряно. Если вся эта рыбно-дизельная эпопея попадет в Верховный суд, то тогда можно будет надеяться, что сработает тот самый «эффект Яковлева-Свириденко». Пусть, и в отдельно взятом, заведомо частном, но все-таки весьма показательном случае. Затаив дыхание, следим за судебной хроникой? Ну, и вспоминаем бессмертную фразу П.А.Столыпина. «Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности»...