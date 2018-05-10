Россиянам запретят жарить шашлыки во время проведения Чемпионата мира по футболу
Документ о введении особого противопожарного режима в ряде регионов подписал глава МЧС России Владимир Пучков. Контроль за соблюдением правил возложен на местные власти
В регионах, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018, введут особый противопожарный режим. Новые правила будут действовать в течение всего турнира.
Документ о введении особого противопожарного режима в ряде регионов подписал глава МЧС России Владимир Пучков. Контроль за соблюдением правил возложен на местные власти, сообщают «Известия».
Документ вводит запрет на разведение костров и сжигание травы. Жителям и гостям регионов, в которых пройдут футбольные матчи, запрещается устраивать пикники с разведением костров и приготовлением шашлыков на мангале. Также запрещено сжигать мусор.
Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории и выявлять факты нарушений противопожарного режима.
На время проведения ЧМ-2018 власти повысят размер штрафов за нарушение противопожарного режима. Так, штраф для физических лиц составит от 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 15 до 30-40 тысяч, для юридических - от 200 до 400-500 тысяч.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.