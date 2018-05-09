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09 мая 13:02

На Красной площади прошел военный парад в честь победы в Великой Отечественной войне

В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад начался в 10 утра по московскому времени

Фото: Kremlin.ru

В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад начался в 10 утра по московскому времени. В параде принимали участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Командующий парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков и министр обороны Сергей Шойгу провели объезд строя пеших расчетов, после чего президент Владимир Путин выступил с речью и жертвенном подвиге советского народа. По словам президента, Советский Союз спас мир от рабства и ужасов холокоста.

«Сегодня подвиг советского народа пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого», - заявил Владимир Путин.

Среди иностранных гостей на параде Победы присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во время парада впервые пешим маршем по Красной площади прошли воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции ВС России, сообщает РБК.

Во главе колонны боевой техники прошли Т-34-85, а за ними проследовали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр-М», танки последнего поколения Т-14 «Армата», ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400, артиллерия. Проехали и новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».

В авиационной части парада приняли участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Над Красной площадью пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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