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08 мая 15:23
Минкин Александр

Российский журналист и театровед. Обозреватель газеты «Московский комсомолец»

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В России произошла революция. Но этого никто не заметил

За минувшие два дня в положении России произошли радикальные перемены.

5 мая на площадях наших городов полиция, ОМОН, гвардия и их пособники в казачьей и прочей амуниции били мирных демонстрантов дубинками, плетьми, нагайками, руками и ногами.

Демонстранты были именно мирные. Витрины не громили, машины не жгли, к убийствам и прочей уголовщине не призывали.

По Конституции люди имеют полное право на мирные митинги и шествия. За что их бить и арестовывать? Мешают проезду? Но репетиции парадов мешают в тысячу раз больше — никто же не гонит танкистов с Тверской.

Мирные демонстранты иногда кричали «он нам не царь». Но в России нет царя — значит, и обижаться некому. Да если б и был, то — опять же по Конституции — каждый имеет полное право высказывать своё мнение, в том числе о государственном устройстве.

Разгон был жёсткий. Арестованы (задержаны) были сотни. Всё это, повторим, 5 мая.

А 7 мая нам присягал новый президент. Он, в частности, сказал:

— Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — всё то, что сковывает людей. Дорогие друзья! В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную цену, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России. Мы должны расширять пространство свободы для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан.

Видите: власть изменилась радикально, революционно. Сейчас немедленно начнется расширение пространства свободы, а дремучее охранительство получит по заслугам за вчерашние дубинки, нагайки и лживую пропаганду. Вероятно, силовиков и «казаков» ждут уголовные дела. Статей Уголовного кодекса они нарушили много.

…Вот беда: вдруг на следствии выяснится, что команду на жёсткий разгон дал прежний президент? Как с ним поступит новый, мы скоро увидим. Думаете, простит? А, впрочем, лучше не думать.

В советской зоне среди зэков выработался закон «не верь, не бойся, не проси». В новой России к этой триаде надо добавить «не думай» — легче будет в гармоничном единстве идти по пространству свободы в светлое будущее по трупам махровых охранителей.

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