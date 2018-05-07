Илья Яшин сообщил об использовании бойцов-снайперов при разгоне акции «Путин нам не царь»
Российские власти при разгоне протестной акции «Путин нам не царь» 5 мая в Москве задействовали бойцов-спайперов из Росгвардии. Об этом сообщил глава совета муниципальных депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин
Российские власти при разгоне протестной акции «Путин нам не царь» 5 мая в Москве задействовали бойцов-спайперов из Росгвардии. Об этом сообщил глава совета муниципальных депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин.
Илья Яшин сослался на рапорта сотрудника полиции, который был представлен в суде среди других материалов по делам задержанных участников акции.
«Из материалов административных дел выяснили, что при разгоне протестного митинга вчера были задействованы бойцы-снайперы Росгвардии. Безумие какое-то: бойцы-снайперы против подростков с плакатами. Как же надо трястись за свою власть», - написал глава Красносельского района в своем Twitter.
Также сообщается, что после акции «Путин нам не царь» в правозащитную организацию «Агора» обратились 15 участников протеста с жалобами на насилие со стороны полицейских и казаков.
«9 из них в Москве, по двое из Краснодара и Красноярска, по одному из Петербурга и Челябинска. Двое были госпитализированы, остальные ограничились посещением травматолога. Медицинские документы в наличии. В ближайшие дни в СКР будут поданы заявления о преступлении», - сообщил юрист Павел Чиков.
Ранее издание The Bell сообщило, что в избиении участников протестной акции принимали участия люди в форме с нашивкой общества «Центральное казачье войско». Эта организация в период с 2016 по 2018 гг. получила от мэрии Москвы три контракта на 15,9 млн рублей на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Москвы.