Празднование Дня Победы в Москве обойдется бюджету в 615 млн рублей
Празднование Дня Победы в Москве в этом году обойдется бюджету в 615 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о контрактах на сайте госзакупок, связанных с проведением праздничных мероприятий
Празднование Дня Победы в Москве в этом году обойдется бюджету в 615 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о контрактах на сайте госзакупок, связанных с проведением праздничных мероприятий.
Самой дорогой закупкой стала перевозка военнослужащих для участия в параде. В этом году данные услуги обойдутся бюджету в 147 млн рублей. Контракты на перевозку военнослужащих получило ИП Зацепин Александр Леонидович. Этому предпринимателю принадлежит компания «НКН-Строй», выигравшая аналогичный контракт в 2017 году.
В июле 2017 года Минобороны закупило геральдическую продукцию на 2018 год, в том числе более 34 тысяч медалей «За участие в военном параде в День Победы» на сумму до 9,3 млн рублей.
В 6 млн рублей обошелся технический надзор танков Т-34, которые традиционно участвуют в параде Победы. Контракт получил «61-й бронетанковый ремонтный завод». Расходные материалы для одного танка обойдутся в 529 тыс. руб., а на работу по подготовке каждого танка к параду Победы потратят по три тысячи рублей, сообщает РБК.
Общая стоимость объявленных тендеров на проведение в Москве праздничных концертов составила почти 190 млн рублей. Закупки разместили префектуры округов, парки, а также управы районов, администрации муниципальных округов и другие государственные структуры.
Самое дорогое мероприятие состоится на Поклонной горе. На его проведение власти потратят 13 млн рублей. Концерт возле храма Христа Спасителя потратят 11,4 млн рублей. Контракт на проведение концертов получило ООО «СэлМа», которое занималось организацией аналогичных мероприятий в прошлые годы.
Акция «Бессмертный полк» на Тверской улице обойдется в 12,5 млн рублей. Концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах будут стоить городским властям 13,3 млн рублей.
Около 45 млн планируется потратить на праздничные мероприятия в парках Москвы.
Информационной поддержкой массовых мероприятий на День Победы займется агентство «Полилог» (компания получила контракт на 2,8 млн рублей). В документации к закупке говорится, что исполнитель должен произвести подарочную продукцию с символикой «Я люблю Москву» на общую сумму более 400 тысяч рублей. В список подарочной продукции вошли пледы, зонты, холщовые сумки и чехлы для iPhone 8 и X.
Разгон облаков на 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня и на День города в этом году обойдется в 400 млн рублей. На день Победы из этой суммы приходится более 100 млн рублей.
Традиционные в День Победы фейерверки обойдутся в 8,8 млн рублей. Только праздничный фейерверк города на Красной площади со звуковыми и световыми представлениями оценивается в 3,2 млн рублей.
На закупку сувениров, поздравлений, подарков для ветеранов и жителей районов и приглашений на парад власти планируют потратить 32,4 млн рублей.