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03 мая 16:49

Волоколамский суд отказался закрывать мусорный полигон «Ядрово»

Суд подмосковного города Волоколамска отказался закрывать мусорный полигон «Ядрово», против которого выступают местные жители. Суд также отказался отстранить от управления полигоном управляющую компанию ООО «Ядрово»

Фото: Новая газета

Суд подмосковного города Волоколамска отказался закрывать мусорный полигон «Ядрово», против которого выступают местные жители. Суд также отказался отстранить от управления полигоном управляющую компанию ООО «Ядрово».

Суд отклонил иски, которые восемь жителей Волоколамска подали в марте к управляющей компании «Ядрово». Истцы указали, что работа полигона нарушила их право на благоприятную окружающую среду. Заявители потребовали восстановить эти права, передать свалку в ведение администрации Волоколамского района, провести ее рекультивацию, а также немедленно прекратить сбор и доставку на свалку отходов 2−4 классов опасности.

Напомним, в марте Волоколамский городской суд оштрафовал оператора полигона «Ядрово» на 150 тысяч рублей по жалобам жителей ближайшей к полигону деревни.

В свою очередь Роспотребнадзор выявил на полигоне нарушения гигиенических требований и попросил суд приостановить работу полигона на 90 дней, однако суд отказался выполнить это требование. Врио главы Волоколамска Андрей Вихарев пообещал привлечь оператора полигона к ответственности вплоть до уголовной.

17 июня в Волоколамске пройдет народный референдум по вопросу закрытия свалки «Ядрово».

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