Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Общество
03 мая 09:37

Жители Волоколамска подали иски к оператору свалки «Ядрово» на 5 млн рублей

Жители подмосковного Волоколамска подали в городской суд несколько исков к компании-оператору мусорной свалки «Ядрово» о возмещении морального ущерба. Общая сумма исков составляет 5 млн рублей

Фото: Радио Свобода

Жители подмосковного Волоколамска подали в городской суд несколько исков к компании-оператору мусорной свалки «Ядрово» о возмещении морального ущерба. Общая сумма исков составляет 5 млн рублей.

Представитель истцов Инна Елисеева сообщила РИА Новости, что 7 мая в суде пройдет заседание по трем искам на 700, 800 и 900 тысяч рублей к ООО «Ядрово». На первое июня назначено заседание, которое касается двух исков на 1,3 млн рублей. Еще два иска на сумму 1,8 млн рублей будут рассмотрены 6 июня.

Жители Волоколамска также подали в суд заявление с требованием закрыть полигон ТБО «Ядрово». Третьим лицом по этому делу заявлена администрация Волоколамского района.

17 июня в Волоколамске пройдет референдум по вопросу закрытия мусорного полигона «Ядрово». На голосование вынесут вопрос о том, согласны ли местные жители с закрытием свалки. Референдум был назначен в связи с массовыми протестами против свалки. Местные жители жалуются на частые выбросы свалочного газа и ухудшение самочувствия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал к 15 июня закрыть и рекультивировать свалку. Одновременно с обещаниями закрыть свалку власти открыли новую очередь полигона, куда ежедневно привозят мусор, в том числе и из Москвы.

Материалы по теме
Волоколамский суд отказался закрывать мусорный полигон «Ядрово»
Глава Волоколамского района попросил мэрию не согласовывать акции против свалки из-за ярмарок
В Волоколамске 17 июня состоится референдум о закрытии свалки «Ядрово»
Сейчас на главной
Горячие новости
Общайтесь через «Почту России»
Российские власти вслед за Telegram могут заблокировать мессенджер Viber. Соответствующие меры будут приняты, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования Viber, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров
Горячие новости
Суд в третий раз вынес приговор членам банды «приморских партизан»
Согласно решению суда, Александр Ковтун и Владимир Илютиков приговорены к 25 годам строгого режима, Алексей Никитин получил 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, а Вадим Ковтун - 8 лет строгого режима
Горячие новости
Плакат с Путиным можно носить не всем
Активистка из Петербурга Варвара Михайлова может быть арестована на месяц за демонстрацию коллажа из портретов президента России Владимира Путина. Коллаж она пронесла во время Первомая в колонне арт-группы «Партия мертвых»
Горячие новости
Яркие новинки на ivi, чтобы нескучно провести выходные
Приближаются выходные, и вы не знаете, чем себя занять? Онлайн-кинотеатр ivi.ru предлагает посмотреть самые увлекательные новинки. Не тратьте время на поиски. Всё уже собрано здесь.
Авторская колонка
Свобода или шашлыки?
У меня не было выбора между митингом и шашлыками, потому что ни туда ни туда я пойти не мог. У меня сегодня рабочий день. Иначе, наверное, сходил бы – пускай сам же и назвал подобные акции в теперешних условиях абсолютно бесполезными
Орехъ Антон
Горячие новости
​Подарок трудящимся на 1 мая
Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума. Указ был опубликован на интернет-портале правовой информации в День всех трудящихся
Горячие новости
Митинг против блокировки Telegram посетили более 12 тысяч человек
В Москве 30 апреля прошла акция в поддержку заблокированного мессенджера Telegram и свободного интернета. По данным МВД России, в акции приняли участие около 7,5 тысяч человек. По другим данным, 12 тысяч человек
Горячие новости
Лежите на здоровье
Министерство транспорта Московской области прокомментировало новые правила поведения в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Ранее сообщалось, что теперь пассажиров будут штрафовать за сидение на полу, сон на скамейках и т.д.
Горячие новости
Крепкий тыл
Руководители Федеральной службы охраны и члены их семей обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. Самый высокий доход задекларировала супруга главы ФСБ Дмитрия Кочнева
Авторская колонка
Как вам такие сценаристы?
Для тех, кто не следит за очень странным делом бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, короткое резюме. Человека 10 месяцев держат в СИЗО. На прошлой неделе в очередной раз пересматривают меру пресечения – и оставляют за решеткой
Акунин Борис
Горячие новости
Семейный подряд
Нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник
Горячие новости
Ярмарки важнее митинга
Глава района Андрей Вихарев просил мэра города Петра Лазарева не согласовывать акции против мусорной свалки из-за ярмарок, которые планируется провести на майских праздниках. Однако мэрия не стала выполнять просьбу районной власти
права человека
Гражданин по паспорту – человек в душе
Совсем недавно Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила главе государства ежегодный доклад о своей работе за 2017 год, «нам удалось эффективнее защищать и восстанавливать неотъемлемые права граждан».
Горячие новости
Сделка или взятка?
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, бизнесмен купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной
Горячие новости
Экс-мэру Ярославля предложили сократить срок
Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным»
Горячие новости
Российские туркомпании отчитались о заграничных путевках за 2 рубля
Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам удалось купить туры за границу за 2 рубля
кабинет министров
Люди с другой планеты
Слушая то, что говорят порой чиновники, складывается впечатление, что они единственные, кто в стране работает, а потому заслужили более чем достойные заработки. Да и живут они, судя по всему, в каких-то таких местах, где люди на пенсии и зарплаты именно живут, а не выживают
Горячие новости
Убытки Олега Дерипаски от санкций оценили в 3,8 млрд долларов
Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума