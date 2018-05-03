Жители Волоколамска подали иски к оператору свалки «Ядрово» на 5 млн рублей
Жители подмосковного Волоколамска подали в городской суд несколько исков к компании-оператору мусорной свалки «Ядрово» о возмещении морального ущерба. Общая сумма исков составляет 5 млн рублей
Жители подмосковного Волоколамска подали в городской суд несколько исков к компании-оператору мусорной свалки «Ядрово» о возмещении морального ущерба. Общая сумма исков составляет 5 млн рублей.
Представитель истцов Инна Елисеева сообщила РИА Новости, что 7 мая в суде пройдет заседание по трем искам на 700, 800 и 900 тысяч рублей к ООО «Ядрово». На первое июня назначено заседание, которое касается двух исков на 1,3 млн рублей. Еще два иска на сумму 1,8 млн рублей будут рассмотрены 6 июня.
Жители Волоколамска также подали в суд заявление с требованием закрыть полигон ТБО «Ядрово». Третьим лицом по этому делу заявлена администрация Волоколамского района.
17 июня в Волоколамске пройдет референдум по вопросу закрытия мусорного полигона «Ядрово». На голосование вынесут вопрос о том, согласны ли местные жители с закрытием свалки. Референдум был назначен в связи с массовыми протестами против свалки. Местные жители жалуются на частые выбросы свалочного газа и ухудшение самочувствия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал к 15 июня закрыть и рекультивировать свалку. Одновременно с обещаниями закрыть свалку власти открыли новую очередь полигона, куда ежедневно привозят мусор, в том числе и из Москвы.