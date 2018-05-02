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02 мая 12:48

Участнице первомайской демонстрации грозит арест на месяц за плакат с Путиным

Активистка из Петербурга Варвара Михайлова может быть арестована на месяц за демонстрацию коллажа из портретов президента России Владимира Путина. Коллаж она пронесла во время Первомая в колонне арт-группы «Партия мертвых»

Фото: Фонтанка.ру

Активистка из Петербурга Варвара Михайлова может быть арестована на месяц за демонстрацию коллажа из портретов президента России Владимира Путина. Коллаж она пронесла во время Первомая в колонне арт-группы «Партия мертвых».

Варвара Михайлова сообщила в Facebook, что на первомайской акции она демонстрировала работу арт-группы «Родина» под названием «Девять стадий разложения вождя». Коллаж составлен из девяти фотографий, на которых сквозь изображение Путина прорастает трава.

Поскольку Варвара Михайлова не первый раз участвует в несогласованных акциях, то в отношении активистки был составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП. В случае признания судом виновности Михайловой штраф по статье «Повторное совершение административного правонарушения» составит от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на 40-200 часов, или арест до 30 суток, сообщает «Фонтанка».

В отношении еще троих участников первомайского шествия были составлены административные протоколы за демонстрацию флагов ЛГБТ-движения в профсоюзной колонне. Им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей или арест на срок до 10 суток.

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