Меню
Общество
Король мусорных контрактов
Общество
30 апреля 18:30

Митинг против блокировки Telegram посетили более 12 тысяч человек

В Москве 30 апреля прошла акция в поддержку заблокированного мессенджера Telegram и свободного интернета. По данным МВД России, в акции приняли участие около 7,5 тысяч человек. По другим данным, 12 тысяч человек

Фото: РБК/Антон Сергиенко

В Москве 30 апреля прошла акция в поддержку заблокированного мессенджера Telegram и свободного интернета. По данным МВД России, в акции приняли участие около 7,5 тысяч человек. По данным «Белого счетчика», на митинге присутствовало более 12 тысяч человек.

Акция была согласована с городской администрацией. Ее организатором выступила Либертарианская партия России.

В 14:00 на улице Маши Порываевой стартовало шествие за свободный интернет. Шествие завершилось митингом на проспекте академика Сахарова.

Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров. Он отметил, что москвичи должны выразить общую позицию по поводу действий российских властей в отношении свободы слова. Дуров также добавил, что последние две недели команда мессенджера вела «неравный бой с интернет-цензором» ради пользователей из России.

Митинг посетил оппозиционер Алексей Навальный, который призвал пришедших на акцию к сопротивлению. «Это их государственная позиция — «мы власть, нас охраняют эти автобусы [указал на автозаки с полицией] и у нас есть право читать, что вы пишете… Интернет — единственная сфера, по-настоящему развивающаяся в стране, и они говорят — вы плохо себя ведете, и мы сожрем ваш интернет», - заявил Алексей Навальный, слова которого приводит РБК.

Участники митинга вслед за оппозиционером скандировали «Долой царя!».

Материалы по теме
Власти Москвы предостерегли сторонников оппозиции от участия в акции «Путин нам не царь»
Ленинградские школьники установили памятник мессенджеру Telegram
В Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки мессенджера Telegram
Сейчас на главной
Горячие новости
Лежите на здоровье
Министерство транспорта Московской области прокомментировало новые правила поведения в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Ранее сообщалось, что теперь пассажиров будут штрафовать за сидение на полу, сон на скамейках и т.д.
Горячие новости
Крепкий тыл
Руководители Федеральной службы охраны и члены их семей обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. Самый высокий доход задекларировала супруга главы ФСБ Дмитрия Кочнева
Авторская колонка
Как вам такие сценаристы?
Для тех, кто не следит за очень странным делом бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, короткое резюме. Человека 10 месяцев держат в СИЗО. На прошлой неделе в очередной раз пересматривают меру пресечения – и оставляют за решеткой
Акунин Борис
Горячие новости
Семейный подряд
Нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник
Горячие новости
Ярмарки важнее митинга
Глава района Андрей Вихарев просил мэра города Петра Лазарева не согласовывать акции против мусорной свалки из-за ярмарок, которые планируется провести на майских праздниках. Однако мэрия не стала выполнять просьбу районной власти
права человека
Гражданин по паспорту – человек в душе
Совсем недавно Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила главе государства ежегодный доклад о своей работе за 2017 год, «нам удалось эффективнее защищать и восстанавливать неотъемлемые права граждан».
Горячие новости
Сделка или взятка?
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, бизнесмен купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной
Горячие новости
Экс-мэру Ярославля предложили сократить срок
Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным»
Горячие новости
Российские туркомпании отчитались о заграничных путевках за 2 рубля
Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам удалось купить туры за границу за 2 рубля
кабинет министров
Люди с другой планеты
Слушая то, что говорят порой чиновники, складывается впечатление, что они единственные, кто в стране работает, а потому заслужили более чем достойные заработки. Да и живут они, судя по всему, в каких-то таких местах, где люди на пенсии и зарплаты именно живут, а не выживают
Горячие новости
Убытки Олега Дерипаски от санкций оценили в 3,8 млрд долларов
Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума
Горячие новости
​«Дело фермера» живет и процветает
Жительница Оренбурга стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте «шпионских» устройств, после попытки продать через интернет «безделушку с логотипом Android и надписью «Mini A8»
Горячие новости
Дареному коню в зубы не смотрят
Члены химкинского отделения партии «Единая Россия» подарили местному отделению Всероссийского общества слепых тактильный портрет президента Владимира Путина
Авторская колонка
В человеческом образе
Никак не желая разжигать ненависть к группам «депутаты» и «начальники», не могу не обратить внимания на некоторые странности их поведения, отличающие их от других Homo Sapiens
Гозман Леонид
Горячие новости
«Золото Кагана» найдено в Астрахани
С 12 по 14 апреля в Астрахани проходил ралли-рейд «Золото Кагана 2018». 56 экипажей (42 автомобиля и 14 мотоциклов, и квадроциклов) из 33 городов России приехали на сложнейшую гонку сезона.
Горячие новости
Два космических аппарата ГЛОНАСС перестали подавать сигнал
​Сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя. Из-за поломки ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Горячие новости
Власти Чечни ввели санкции против Дональда Трампа и Ангелы Меркель
Пока депутаты Госдумы еще только собираются обсудить законопроект о введении в отношении США ответных санкций, власти Чеченской республике уже приняли меры против американских и европейских чиновников
Горячие новости
Властям земля нужнее
​В московском районе Раменки возобновился снос гаражей на территории, которую местные жители прозвали «Шанхай». Снос гаражей осуществляется ради проекта МГУ «Научно-технологическая долина»