Меню
Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Авторская колонка
28 апреля 15:48
Акунин Борис

Русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель

Все авторы

Как вам такие сценаристы?

Для тех, кто не следит за очень странным делом бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, короткое резюме.

Человека 10 месяцев держат в СИЗО. На прошлой неделе в очередной раз пересматривают меру пресечения – и оставляют за решеткой. Вдруг через три дня само следствие заявляет, что ходатайствует о переводе под домашний арест. После такого всегда выпускают, суд – формальность. Он кстати был назначен с рекордной скоростью, на 27 апреля. Заключенный, семья, друзья и все, кто поддерживает этого немолодого человека, ведущего себя с огромным достоинством, радуются и ждут этого дня.

И вот суд состоялся. В ходатайстве следствия (!) отказано, Алексея Малобродского отправили обратно в тюрьму. 
Понимающие люди говорят, что весь этот сценарий был затеян, чтобы психологически сломать подследственного, который отказывается давать нужные показания. Если это правда, как вам такие сценаристы?

Пожалуйста, следите за делом Малобродского. Тут нужна общественная поддержка, больше надеяться не на кого.

Сейчас на главной
Горячие новости
Семейный подряд
Нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник
Горячие новости
Ярмарки важнее митинга
Глава района Андрей Вихарев просил мэра города Петра Лазарева не согласовывать акции против мусорной свалки из-за ярмарок, которые планируется провести на майских праздниках. Однако мэрия не стала выполнять просьбу районной власти
права человека
Гражданин по паспорту – человек в душе
Совсем недавно Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила главе государства ежегодный доклад о своей работе за 2017 год, «нам удалось эффективнее защищать и восстанавливать неотъемлемые права граждан».
Горячие новости
Сделка или взятка?
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в Тоскане, которую вице-премьер Александр Хлопонин продал миллиардеру Михаилу Прохорову. По данным ФБК, бизнесмен купил виллу чиновника по цене намного выше рыночной
Горячие новости
Экс-мэру Ярославля предложили сократить срок
Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным»
Горячие новости
Российские туркомпании отчитались о заграничных путевках за 2 рубля
Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам удалось купить туры за границу за 2 рубля
кабинет министров
Люди с другой планеты
Слушая то, что говорят порой чиновники, складывается впечатление, что они единственные, кто в стране работает, а потому заслужили более чем достойные заработки. Да и живут они, судя по всему, в каких-то таких местах, где люди на пенсии и зарплаты именно живут, а не выживают
Горячие новости
Убытки Олега Дерипаски от санкций оценили в 3,8 млрд долларов
Убытки миллиардера Олега Дерипаски от американских санкций, введенных 6 апреля, оценили в 3,8 млрд долларов. Агентство Bloomberg подсчитало, что состояние миллиардера за три недели сократилось до рекордного минимума
Горячие новости
​«Дело фермера» живет и процветает
Жительница Оренбурга стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте «шпионских» устройств, после попытки продать через интернет «безделушку с логотипом Android и надписью «Mini A8»
Горячие новости
Дареному коню в зубы не смотрят
Члены химкинского отделения партии «Единая Россия» подарили местному отделению Всероссийского общества слепых тактильный портрет президента Владимира Путина
Авторская колонка
В человеческом образе
Никак не желая разжигать ненависть к группам «депутаты» и «начальники», не могу не обратить внимания на некоторые странности их поведения, отличающие их от других Homo Sapiens
Гозман Леонид
Горячие новости
«Золото Кагана» найдено в Астрахани
С 12 по 14 апреля в Астрахани проходил ралли-рейд «Золото Кагана 2018». 56 экипажей (42 автомобиля и 14 мотоциклов, и квадроциклов) из 33 городов России приехали на сложнейшую гонку сезона.
Горячие новости
Два космических аппарата ГЛОНАСС перестали подавать сигнал
​Сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя. Из-за поломки ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Горячие новости
Власти Чечни ввели санкции против Дональда Трампа и Ангелы Меркель
Пока депутаты Госдумы еще только собираются обсудить законопроект о введении в отношении США ответных санкций, власти Чеченской республике уже приняли меры против американских и европейских чиновников
Горячие новости
Властям земля нужнее
​В московском районе Раменки возобновился снос гаражей на территории, которую местные жители прозвали «Шанхай». Снос гаражей осуществляется ради проекта МГУ «Научно-технологическая долина»
Горячие новости
Игорь Шувалов покинет правительство после майской ротации кадров
Вице-премьер останется без должности в правительстве, которое будет сформировано после инаугурации президента России Владимира Путина. Место Шувалова может достаться помощнику главы государства Андрею Белоусову
Горячие новости
Тренинг для президентского кадрового резерва с прыжками со скалы прошли 74 чиновника
Первый «выпускной» президентских кадров состоялся накануне смены состава российского правительства в связи с выборами президента России. Грамоты финалистам тренинга вручил первый замглавы администрации президента
Горячие новости
Король «мусорных» контрактов
Власти Московской области подвели итоги тендера на сбор и вывоз мусорных отходов. Победителями конкурса стали структуры «Ростеха» и сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря. Последний на прошлой неделе также выиграл конкурс на вывоз мусора в Ярославской области