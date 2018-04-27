Гражданин по паспорту – человек в душе
Не впервые тема признания человека человеком или «нечеловеком» ставит наши органы власти в тупик. По мнению чиновников, закреплять законодательно понятие «человек» не имеет смысла
Кто б ты ни был – защитим?
Совсем недавно Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила главе государства ежегодный доклад о своей работе за 2017 год, по ходу которого пояснила президенту, что «нам удалось эффективнее защищать и восстанавливать неотъемлемые права граждан».
Омбудсен рассказала, что главным для нее остается защита прав и свобод человека и гражданина, невзирая на градацию проблем, и здесь нет второстепенных вопросов: все они – главные.
А так второстепенных вопросов нет, то за прошлый год, по словам Москальковой, удалось помочь по своей линии более чем 250 тысячам граждан.
Ибо, как сказала обмудсен: «Для меня совершенно никакой роли не играют ни политические пристрастия человека, ни его религиозные убеждения, ни его ориентация, наконец. Любой гражданин Российской Федерации обладает равными правами. Моя работа – эти права защищать».
Такой убаюкивающий своим благодушием доклад на фоне массы проблем в стране, да еще и после слов о том, что второстепенных вопросов нет, мы позволили себе усомниться в том, что все настолько у нас благополучно в смысле защиты прав человека.
И вопрос, который мы сегодня поднимаем – это значение самого слова «человек», которого, как выясняется, ни в одном юридическом документе, ни в одном законе не прописано.
И это вопрос, надо признаться, придумали не мы. Вот, к примеру, в свое время депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торошин усомнился в том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев действительно человек. И подал жалобу в Верховный суд, в которой отразил такой момент – если официально данный гражданин не является человеком, давайте признаем его «нечеловеком».
Данная жалоба являлась попыткой привлечь общественное внимание к «двухсословному характеру нашей Конституции, в которой граждане не равны «человекам», когда последним принадлежит масса естественных прав от рождения и отличная от гражданина правосубъектность, которая вообще не реализуется в российском законодательстве». Фактически в российской практике человек не применяется как юридический термин и не рассматривается как юридический статус.
Человек, как субъект, присутствует лишь в международных декларациях, конституциях и уставах субъектов федерации, но в других законодательных актах – нет. При этом гражданские права с теми же названиями, которые фигурируют в законах, не равняются правам человека.
Кстати, к иску депутата был приложен официальный ответ от Уполномоченного по правам человека в Свердловской области на запрос блогера Игоря Полуйчика о юридическом признании его человеком, в котором говорится, что «никакие органы власти РФ или правозащитные организации не подтверждают статус человека», а паспорт и свидетельство о рождении документами подтверждающими статус человека не являются.
Суд, тем не менее, отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на общеизвестность факта того, что Куйвашев является человеком, и факт этот не нуждается в доказывании. Об этой истории мы в свое время рассказывали, а теперь она получила неожиданное продолжение.
Тварь я дрожащая или право имею?
К нам в редакцию написал житель Верхней Пышмы все той же Свердловской области Игорь Полуйчик, который уже не первый месяц пытается в самых разных российских инстанциях подтвердить свой юридический статус «человека».
И вот, казалось бы, последняя надежда Игоря Полуйчика осталась именно на уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, которую при помощи официального послания селянин попросил признать его, а заодно и саму себя человеком. Ведь она сама сказала – любое обращение рассмотрим, для нас все главное.
Вот текст этого обращения, который имеется в распоряжении редакции:
«Уважаемая Татьяна Николаевна! Направляю Вам отказ городского суда в принятии моего заявления о признании юридически значимого факта – что я являюсь человеком. Также направляю мой запрос и ответ Уполномоченного по правам человека в Свердловской области из которых следует, что:
1. Паспорт РФ и свидетельство о рождении не являются официальным подтверждением статуса человека.
2. «Никакие органы власти РФ или правозащитные структуры не подтверждают статус человека».
3. "В распоряжении суда отсутствуют такие механизмы устанавливать принадлежность заявителей к человечеству"...
4. В суде РФ меня рассматривают не как человека, а как организм и "суд не в праве подтверждать биологическое состояние заявителя".
5. Правосубъектность человека имеет место быть и отличается от правосубъектности гражданина.
6. Уполномоченная по правам человека Т.Г. Мерзлякова отказалась признать и меня, и себя человеком юридически.
7. Установление юридически значимого факта возможно лишь в гражданском судопризводстве, где человек с его правами отсутствует как субъект правоотношений.
8. В рамках кодекса административного судопроизводства не возможно в принципе установление юридически значимого факта, а защита прав человека исчерпывается лишь несколькими частными случаями.
9. Судья Литовкина демонстрирует непонимание того факта, что человек и гражданин – это два разных юридических статуса, закрепленных в Конституции.
10. Отказ в признании меня человеком со стороны Уполномоченного по правам человека мотивируется тем, что «никто это не оспаривает». Прошу Вас пояснить, как все это может сочетаться с нормой Конституции, гласящей, что "Признание прав человека и гражданина – обязанность государства", а значит и признание самого человека – государственная обязанность? Прошу Вас подтвердить, что и я, и вы обладаете юридическим статусом человека в соответствии с Конституцией РФ».
В аппарате федерального омбудсмена на жалобу Получийка возразили, что уполномоченный не вправе пересматривать компетенцию других госорганов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. «В связи с несоответствием вашей жалобы требованиям закона, оснований для вмешательства уполномоченного по правам человека в РФ в настоящее время не имеется», – говорится в ответе за подписью начальника управления защиты политических прав Любови Филипп. Данный документ так же имеется в распоряжении редакции.
На нет и человека нет
Такие отписки наши чиновники составлять умеют. В ответе прямо не говорится –мол, признаю или не признаю себя и вас человеком. Но по своей сути данное письмо означает отказ о признании в России статуса «человек».
Игорь Полуйчкик ответом был явно разочарован: «Я попросил Татьяну Николаевну Москалькову признать меня и себя человеком на основании Конституции РФ. Фактически она отказалась выполнять свою конституционную обязанность, вытекающую из второй статьи основного закона и гласящую, что «признание прав человека и гражданина – обязанность государства2. Для чего вообще существует служба Уполномоченных по правам ЧЕЛОВЕКА, если они человеками ни нас, ни себя не признают? О каких правах человека после этого в принципе можно толковать? Вся конструкция Уполномоченных представляется фейковой в ситуации, когда на прямой запрос о признании человеком им не хватает каких-то бумаг и статей закона. По сути, главной целью их работы и является сокрытие того факта, что правовая система человеками нас не считает, и никаких прав объективно у нас нет».
По словам борца за справедливость, Конституция Российской Федерации признает права и свободы человека высшей ценностью, а при этом ни в одном законе даже слова такого «человек» нет. Как можно признать высшей ценностью права и свободы несуществующего субъекта?
Обратив внимание на подобный законодательный ляпсус, простой российский селянин начал свои хождения по мукам, чтобы понять – это на самом деле ляпсус законотворцев или все-таки человек это не просто обиходное словечко, а юридический закрепленный статус со всеми полагающимися ему правами и обязанностями.
Игорь Полуйчик прошел через сито судов всех инстанций, и в конце концов, понял, что если где ему и помогут, то как раз в аппарате уполномоченного по правам… человека. Именно человека. Наберите в поиске эту службу и, поисковик выдаст вам десятки ссылок на официальный сайт, где именно так и пишется «Уполномоченный по правам человека в РФ».
Но удивительная вещь. Подтвердить статус человека не смогла даже Татьяна Москалькова. В этом случае простой вопрос – чьи права она уполномочена защищать? Вот, к примеру, уполномоченный по правам детей защищает… детей. Отдела по правам потребителей защищает обманутых покупателей.
Да что так высоко брать? Если над магазином висит вывеска с названием «Продукты» - то там должны продаваться продукты. Если над гаражным боксом висит вывеска «Автомастерская», то там вам помогут с ремонтом вашего авто. Плохо ли, хорошо помогут – вопрос десятый. Главное, что вывеска соответствует содержанию.
«Вывеска» уполномоченного по правам человека содержанию не соответствует. Хотя, по большому счету, и «вывеска» демократического государства – обычный фейк. При демократии каждый человек – гражданин, а каждый гражданин – человек. А у нас каждый гражданин… гражданин. Нет, вру – не каждый. Есть еще господа. Их меньшинство – но они как раз там, куда так упорно, но безуспешно писал простой русский селянин Игорь Полуйчик, пытавшийся доказать, что он, а заодно и другие, человек. Но выяснилось, что в России просто нет таких законов, которые могли бы доказать, что человек – это… человек. А так же нет людей, вернее, господ, которым было бы интересно помочь появлению в стране подобного статуса. Наверное, господа судят со своей колокольни… Ведь «стадом» всегда проще руководить, чем… человеками. Да и усыпляющий ровной статистикой доклад президенту легче подготовить.