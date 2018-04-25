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Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
25 апреля 20:56
Гозман Леонид

Российский политик, бывший сопредседатель партии «Правое дело»

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В человеческом образе

Депутаты Государственной Думы РФ, как и ряд других членов российской политической элиты – весьма интересные существа. Никак не желая разжигать ненависть к группам «депутаты» и «начальники», не могу не обратить внимания на некоторые странности их поведения, отличающие их от других Homo Sapiens.

Производя, в целом, впечатление людей не очень умных, но и не клинических идиотов, они, тем не менее, делают очевидные глупости, демонстрируя полное непонимание окружающего мира и последствий своих действий. Например, они вводят «санкции» против США и ЕС, игнорируя тот очевидный факт, что из-за несопоставимых масштабов экономик любой ущерб, который мы причиним им, десятикратно отразится на нас. Более того, если мы, допустим, нанесем урон каким-либо их кампаниям, например, фармацевтическим, мы не окажем этим никакого воздействия на их политическое руководство. Просто потому, что Америка или Франция – не Россия, профильные министры у них не являются, как у нас, например, Ткачев, совладельцами своих секторов экономики страны. У них, кроме того, нет кооператива «Озеро», их олигархи не открывают ногой дверь в кабинет президента. Ну, разорите вы конкретного Джонса и что? Впрочем, и разорить его у вас не получиться.

У депутатов не капает кровь с клыков, они не производят впечатление садистов и маньяков. Если вы встретите кого-нибудь из них в лифте или в подъезде, то, не зная, кто это, вы не испугаетесь – они выглядят как мы с вами. При этом они голосуют за все более страшные вещи, напрямую ведущие к гибели их сограждан. Если закон Димы Яковлева обрекал на смерть и страдания лишь относительно немногочисленную группу больных детей, то готовящийся запрет лекарств ставит под угрозу жизнь десятков миллионов. Жертвой может стать любой, у кого нет возможности покупать лекарства непосредственно на  Западе. Т.е. не пострадают сами начальники и их ближайшие родственники, а также, наиболее обеспеченные граждане. Все остальные находятся в группе риска. Никто ведь не знает, какое из запрещенных лекарств будет жизненно ему необходимо завтра. В общем-то, запрет на лекарства – это узаконенное массовое убийство, уже внесенное на рассмотрение думы ее спикером и руководителями всех фракций

Отмена запрета посылать солдат-срочников в горячие точки – т.е. данное ими в 2016 году разрешение на использование необученных мальчишек в качестве пушечного мяса  — акт не столь масштабный. Погибать будут только мужчины определенного возраста, не принадлежащие к высокостатусным социальным группам – высшие класс у нас в армии не служат. Правда, к числу жертв следует отнести и близких убитых и раненых – их родителей, невест, сестер и братьев. Но это массовое убийство, уже разрешенное законом РФ, сопровождается еще и циничным лицемерием. Солдат-срочников, видите ли, будут посылать в очередную Сирию – а сколько их впереди? – только добровольно, по подписании ими специального временного контракта. Часть проголосовавших сами служили в армии. Но не обязательно отслужить, достаточно просто жить в нашей благословенной стране, чтобы понять, насколько добровольно будут подписываться такие контракты. Много ли будет ребят, которые смогут противостоять давлению и отказаться ставить подпись под собственным смертным приговором? Да и подписать-то можно задним числом уже после гибели «добровольца». Интересно, что сами депутаты, принявший этот закон убийцами себя почему-то не считают. Более того, как и в случае закона Димы Яковлева, наверняка есть и те, кто понимает варварский характер этого нововведения, но не испытывают при этом чувства вины.

Дело в том, что, обладая многими чертами человека – таким же, как у людей телом, стремлением к размножению и  так далее, они лишены, точнее, отказались сами от главного, чем Господь наделил человека – от свободы воли. Они не считают себя субъектами собственных решений, они видят себя лишь некой приставкой к пальцу, нажимающему на нужную кнопку. Они в своих собственных глазах – рабы, говорящие орудия. Но они те рабы, которые счастливы быть рабами, которые искренне преданы господину и больше всего бояться, что рабство вдруг закончится. И  совершенно естественно, что им не знакомо чувство вины. Поэтому, если когда-нибудь их будут судить за закон Димы Яковлева или за запрет лекарств, они будут говорить, что ни в чем не виноваты, что лишь исполняли приказы. И будут верить в это.

Люди бывают всякие, в том числе, начисто лишенные совести. Почему же так получилось, что именно они рекрутируются у нас во власть и пишут для нас законы?

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