Жителей Москвы и Подмосковья летом ждут новые ураганы и торнадо
По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимира Семенова, штормы являются вполне нормальным явлением для весеннего периода
Климатологи пообещали жителям Москвы и Московской области новые ураганы и торнадо в конце весны и летом. По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимира Семенова, штормы являются вполне нормальным явлением для весеннего периода.
«То, что сейчас случилось (ураган 21 апреля - ред.) - вполне нормально для этого сезона, такие шквалы довольно часто случались и будут случаться. Конец апреля, май, начало июня - это самое благоприятное время для таких порывистых ветров, связанное с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс», - сообщил эксперт в беседе с агентством «Москва».
При этому будущим летом в Москве и области могут пройти торнадо. Обычно появление торнадо связано с перегревом атмосферы и ее перенасыщенностью влагой.
По данным климатологов, сильные ураганы в российской столице происходят из-за потепления климата. За последние 30 лет в апреле-мае примерно на три градуса увеличилась температура. При этом на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север-юг слегка растет.
В последний раз ураган обрушивался на столичный регион 21 апреля. Сильный ветер повалил больше тысячи деревьев и повредил кровли 34 домов повреждены. В результате урагана в пострадали десятки людей, два человека погибли.