Писатель Эдуард Успенский пожаловался в прокуратуру на создателей новых серий «Простоквашино»
В своей жалобе Эдуард Успенский отметил, что в новых сериях «Простоквашино» содержатся заимствования сцен, текстов и персонажей из его произведений в переработанном виде
Известный писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату с жалобой на новые серии мультфильма «Простоквашино». Писатель считает, что создатели новых серий нарушили авторские права.
В своей жалобе Эдуард Успенский отметил, что в новых сериях «Простоквашино» содержатся заимствования сцен, текстов и персонажей из его произведений в переработанном виде. Разрешения на это писатель не давал.
Успенский говорит о наличии «особо крупного правонарушения» и просит ведомства принять меры, «предусмотренные уголовным и иным законодательством», сообщил в беседе с RNS юрист писателя Константин Леонтьев.
Новые серии старого мультфильма были выпущены ФГУП «ТПО «Союзмультфильм»».
«Новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», - говорится в заявлении писателя.
Эдуард Успенский также обратился к актерам Гарику Сукачеву, Юлии Меньшовой и Ивану Охлобыстину, которые озвучили героев, с просьбой отказаться от дальнейшего участия в проекте.
В «Союзмультфильме» заявили, что разногласия с писателем в основном касаются финансовых вопросов, и надеются на разрешение ситуации в ходе переговоров.