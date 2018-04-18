В Волоколамске врачей учат, как «правильно» отвечать пациентам с признаками отравления свалочным газом
В подмосковном Волоколамске, который протестует против мусорного полигона «Ядрово», врачам выдали памятки с «правильными» ответами на вопросы тех, кто жалуется на плохое самочувствие из-за выбросов свалочного газа
В подмосковном Волоколамске, который протестует против мусорного полигона «Ядрово», врачам выдали памятки с «правильными» ответами на вопросы тех, кто жалуется на плохое самочувствие из-за выбросов свалочного газа. Скрин памятки опубликовали сообщества «Ядрово.Хроника» и «Ядрово. Задыхаемся» в сойсети «ВКонтакте».
Врачам Центральной волоколамской больнице рекомендуется объяснять пациентам с жалобами на кровотечение из носа и кожную сыпь, что это никак не связано с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово». В памятке указано, что достоверных сведений о негативном влиянии свалочного газа на стенки сосудов и кожу человека в научной литературе нет.
Зато от свалочного газа могут возникнуть головные боли, тошнота и шум в ушах. В этом случае врачи должны объяснить, что, скорее всего, у пациента вегетативное расстройство, поэтому слабость организма будет вызвана любым раздражающим фактором, а не только выбросом газа.
Если дотошный пациент будет спрашивать медика, чем вообще опасны выбросы свалочного газа, то ему следует отвечать, что «газ не вызывает общетоксического поражения внутренних органов, он обладает раздражающим типом действия только в очень высоких концентрациях».
В памятке говорится, что метан не является токсичным веществом и не вызывает отравлений, но сероводород в зависимости от концентрации может вызывать от легкого ощущения запаха газа до острого поражения дыхательных путей, которое может обернуться потерей сознания до комы.
Одновременно с рассказами об относительной безопасности свалочного газа врачи должны советовать жителям Волоколамска закрывать окна, носить влажные марлевые повязки, не находиться на улице долгое время и измерять регулярно давление.
Сильные выбросы свалочного газа на полигоне ТБО «Ядрово» регулярно происходят с 21 марта. За это время в больницы с признаками отравления обратились более 500 человек, большинство из которых дети. Местные жители проводят массовые акции протеста с требованием закрыть свалку и своими силами пытаются мешать провозу отходов на полигон. Власти Волоколамска в минувшие выходные отчитались о закрытии старой очереди «Ядрово», но разрешили ввоз мусора на новое тело полигона.