В Стерлитамаке «проблемный» подросток напал с ножом на учителя, а затем поджог школу
В республике Башкирия ученик 9-го класса школы №1 совершил нападение на учительницу и двух школьниц, а затем поджог учебное заведение. Подросток напал с ножом на педагога и девочку, которая выпрыгнула из окна второго этажа
В Стерлитамаке (республика Башкирия) ученик 9-го класса школы №1 совершил нападение на учительницу и двух школьниц, а затем поджог учебное заведение. Подросток напал с ножом на педагога и девочку, которая выпрыгнула из окна второго этажа.
Утром в среду, 18 апреля, юноша ворвался в кабинет информатики и напал с ножом на 29-летнюю учительницу, а также двух школьниц. Одной из них пришлось выпрыгнуть из окна второго этажа, но подросток нанести ей ранение.
Затем подросток поджог школу и попытался убить себя. Педагоги эвакуировали всех учащихся на улицу, а затем распустили их по домам, сообщает Znak.com.
В сообществе «Подслушано Стерлитамак» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором дети разбегаются, а здание школы горит. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.
В Следственном комитете сообщили, что нападение и поджог совершил 17-летний учащийся 9-го класса школы №1. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Еще одно дело возбуждено по факту халатности, допущенной сотрудниками органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Как выяснилось, еще до инцидента соцработникам поступали обращения по поводу агрессивного поведения подростка, однако никаких мер принято не было.
Это уже не первое нападение подростков на своих учителей и одноклассников в текущем году. В Перми 15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников школы № 127. В результате происшествия пострадали 15 человек.
19 января в Улан-Удэ девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в один из классов школы № 5 и напал на педагога и учащихся с топором. После этого юноша попытался покончить с собой. Тогда пострадали семь человек.