Роскомнадзор заявил о готовности заблокировать Facebook вслед за Telegram
Роскомнадзор после блокировки мессенджера Telegram заявил о готовности ведомства ограничить доступ к социальной сети Facebook. Блокировка будет возможной в случае, если администрация соцсети не подчинится требованиям российского законодательства
Роскомнадзор после блокировки мессенджера Telegram заявил о готовности ведомства ограничить доступ к социальной сети Facebook. Блокировка будет возможной в случае, если администрация соцсети не подчинится требованиям российского законодательства.
Речь идет о выполнении таких требований, как локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удалении всей запрещенной информации и «соблюдении иных законов».
«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», - заявил глава Роскомнадзора в интервью «Известиям».
Глава ведомства Александр Жаров выразил надежду, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Поводом для принятия такого решения стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрации переписки пользователей.