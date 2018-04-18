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18 апреля 00:35

Мэра Москвы просят остановить строительство колеса обозрения вблизи домов

Председатель партии «Яблока» Эмилия Слабунова потребовала от мэра Москвы Сергея Собянина остановить строительство колеса обозрения в Останкинском районе. Жители района также выступают против появления вблизи жилых домов сооружения высотой 140 метров

Фото: Газета Metro

Председатель партии «Яблока» Эмилия Слабунова потребовала от мэра Москвы Сергея Собянина остановить строительство колеса обозрения в Останкинском районе. Жители района также выступают против появления вблизи жилых домов сооружения высотой 140 метров.

Эмилия Слабунова в своем обращении в мэрию Москвы, столичную прокуратуру и Ростехнадзор сообщила, что строительство 140-метрового колеса обозрения противоречит градостроительному законодательству, законодательству об охране объектов культурного наследия, а также ставит под угрозу безопасность жителей многоквартирных жилых домов №№8 и 10 по улице 2-ая Останкинская.

По данным г-жи Слабуновой, устройство аттракциона не позволит достичь цели охраны ландшафтных, объемно-пространственных, планировочных, архитектурно-стилистических характеристик данного достопримечательного места, исказит и нарушит их.

Кроме того, согласно нормам и правилам проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы и правил проектирования комплексного благоустройства, размещение аттракционов возможно только в городских многофункциональных парках, на территориях, предназначенных для отдыха, не допускается устройство игровых городков и аттракционов.

Муниципальные депутаты Останкинского района и местные жители выступают против строительства вблизи жилых домов аттракциона и прилегающих к нему коммерческих объектов, в частности, кинотеатра и ресторанов. Москвичи опасаются, что строительство комплекса может привести к необратимым последствиям для конструкций жилых домов, в том числе разрушению фундаментов, поскольку они расположены на весьма подвижных грунтах.

В свою очередь Центр антикоррупционной политики «Яблока» в 2016 году провел подробное расследование по поводу стройки в Останкинском районе и  установил бенефициаров и лоббистов проекта. Руководитель центра Сергей Митрохин сообщил, что за проектом стоит группа компаний «Регионы», принадлежащая сыновьям миллиардера, депутата Госдумы от «Единой России» Зелимхана Муцоева.

По данным ЦАП, в июне 2016 года была зарегистрирована фирма ООО «Колесо ВДНХ», которая на 100% принадлежит Амирану Зелимхановичу Муцоеву ‒ сыну депутата. В списке видов деятельности фирмы указаны зрелищно-развлекательная деятельность, строительство, разборка и снос зданий, сборка и монтаж конструкций, аренда и управление недвижимостью.

ООО «Колесо ВДНХ» зарегистрирована по одному адресу с группой компаний «Регионы», которой владеют брат Зелимхана Муцоева Амирхан Мори, а также сыновья депутата Амиран и Алик Муцоевы.

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