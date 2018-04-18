В подмосковном Одинцово образовалась стихийная мусорная свалка
Жители подмосковного Одинцово пожаловались на несанкционированную мусорную свалку, которая появилась в городе некоторое время назад. Местные рассказали, что отходы на территорию промзоны начали свозить из-за закрытия полигона «Ядрово» под Волоколамском
Жители подмосковного Одинцово пожаловались на несанкционированную мусорную свалку, которая появилась в городе некоторое время назад. Местные рассказали, что отходы на территорию промзоны начали свозить из-за закрытия полигона «Ядрово» под Волоколамском.
Стихийная мусорная свалка образовалась в 8-м микрорайоне города на улице Маковского. Рядом располагаются жилые дома, сообщил РБК муниципальный депутат Дмитрий Трунин
Жители города жалуются на неприятный запах со свалки и готовят коллективное обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Представитель компании «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» подтвердил, что мусор в промзону свозят из-за закрытия волоколамского полигона «Ядрово».
На этой неделе власти отчитались о закрытии старой очереди полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе в связи с массовыми протестными акциями и жалобами местных жителей на свалочный газ. Но одновременно с закрытием старой очереди начался завоз мусора на новое тело полигона «Ядрово».
Губернатор Андрей Воробьев заверил жителей Волоколамского района, что новая очередь свалки будет работать по современным технологиям, а мусор туда будут привозить только из близлежащих районов.